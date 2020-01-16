В Минске появится сервис по сравнению цен между торговыми сетями 1 16.01.2020, 21:39

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иллюстративнoe Фото: Александр Ружечка

Разработчики обещают десятки тысяч наименований с актуальными изменениями цен.

Белорусы заканчивают разработку сервиса InfoPrice по сравнению стоимости товаров между магазинами разных сетей: обещают десятки тысяч наименований с актуальными изменениями цен, передает «Онлайнер».

Кроме продуктов, появятся цены на весь ассортимент сетей: разработчики будут добавлять их самостоятельно, но торговые сети при желании могут помочь им в этом. Заодно можно адаптировать InfoPrice под себя: если рядом с домом есть лишь несколько магазинов, можно выбрать сравнение цен только между этими сетями. Для каждого товара будут указаны места и даты фиксации стоимости.

Если через меню собрать корзину продуктов, InfoPrice проведет сравнение и покажет, где какой товар купить выгоднее. Разработчики будут каждый день под видом тайных покупателей обновлять цены: достаточно просканировать штрихкод товара и просто ввести его актуальную стоимость.

Запуск InfoPrice планируется уже в феврале, но в первое время будет доступна только веб-версия. В дальнейшем появится мобильное приложение. Кроме этого, разработчики планируют добавить сканирование товара перед покупкой и моментальное сравнение с другими сетями: таким образом покупатель сразу будет видеть, насколько выгодно покупать продукт в конкретном магазине.

Сервис будет бесплатным. В первое время доступными окажутся только магазины Минска, а потом добавят регионы.