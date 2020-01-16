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Налоговики трижды проверили ИП, который торгует дешевым товаром

  • 16.01.2020, 22:06
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Налоговики трижды проверили ИП, который торгует дешевым товаром

Каждый раз к нему были вопросы.

Гомельские налоговики в 2019 году трижды приходили с мониторингом к индивидуальному предпринимателю, который торгует дешевым товаром. И каждый раз у проверяющих были вопросы к этому торговцу. Это следует из информации, которая размещена на сайте инспекции МНС по Гомельской области.

В целом гомельские налоговики за 2019 год провели 197 мониторингов, из которых 25 были у индивидуальных предпринимателей. «За повторные нарушения, выявленные в ходе мониторингов, к 31-му субъекту хозяйствования применены меры ответственности на общую сумму 4,2 тысячи рублей», — сообщают в инспекции МНС по Новобелицкому району Гомеля.

К одному из предпринимателей налоговики приходили с мониторингом трижды.

— Инспекцией МНС по Новобелицкому району Гомеля трижды проведен мониторинг в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю «дешёвыми» товарами в двух торговых объектах. При этом в каждом случае установлены нарушения, выразившиеся в приеме наличных денежных средств при реализации товаров без использования кассового оборудования, — рассказывают в инспекции МНС по Новобелицкому району Гомеля.

После мониторинга на двух продавцов торговых объектов составили протоколы об административных правонарушениях, они получили штрафы.


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