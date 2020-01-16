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Интересное время

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  • Мюрид Эль
  • 16.01.2020, 22:13
  • 1,005
Интересное время

Мы живем в период окончательных похорон Российской империи.

Сейчас наступает интересный период. Постепенно, причем динамично увеличиваясь, начинает возрастать фактор неопределенности. Что вполне характерно для всевозможных реформ, а уж той, которую вынужден затевать Путин - реформу системную - сам бог велел. Точнее, не бог, а законы развития, которые очень хорошо описывают процесс социальной катастрофы.

Понятие "катастрофа" не несет в себе никакой эмоциональной окраски - это ни хорошо, ни плохо. Любая система, проходящая этап слома и перехода в новую систему, проходит через катастрофу - то есть, системную ломку существующих и сложившихся механизмов функционирования. Даже если они работают из рук вон плохо, они работают. В процессе катастрофы не работает вообще ничего - все ломается и создается одновременно.

Именно поэтому значение всех планов и проектов очень быстро сходит на нет. Никакое планирование в период катастрофы невозможно в принципе, все процессы начинают носить строго сиюминутный характер. Уже поэтому нет никакого смысла ни в каком прогнозировании, а всевозможные политологи, закатывающие глаза при рассказе одним им известных инсайдов, по большей части либо мошенники, либо просто хотят остаться на гребне.

Если сейчас еще возможно какое-то планирование, то чем дальше будет продвигаться процесс демонтажа старой системы и попыток создания новой, тем больше будет неопределенность. Критический момент наступит, когда старая система управления окончательно утратит дееспособность, а новая еще не будет иметь возможности действовать. Это и есть состояние катастрофы в его классическом виде.

Качественное управление в том и заключается, что оно создает такой проект, при котором состояние безвременья минимально. Но трезво оценивая уровень путинской управленческой команды, можно с полной уверенностью сказать, что такое планирование ей не под силу. А потому начать перестройку они могут, довести дело до краха управления - легко, а вот с остальным у них всё будет очень печально.

Раз так, то можно пока расслабиться и получать удовольствие. В ближайший год мы еще можем оценивать те или иные шаги нашей власти, но можно с крайне высокой долей уверенности предполагать, что они не смогут выйти на те показатели, которые планируют сегодня. Реальная жизнь будет всё дальше от их планов. И когда наступит катастрофа, у них просто не хватит ни оргресурса, ни элементарного понимания дальнейших действий. Все будет делаться ситуативно и реактивно - и на сто принятых решений только одно (случайным образом) будет верным. При таком управлении всё очень быстро пойдет вразнос, а значит - начнется стихийный этап выхода из катастрофы. Он тоже плохо поддается моделированию и прогнозированию, но как минимум, стихийные процессы всегда носят упорядоченный характер и имеют не так уж и много сценариев своего развития. У России с момента наступления катастрофы их три. Сакральное русское число. Каждый из сценариев ведет к своему состоянию - унитарной диктатуре фашистского толка, федерации с разнесенными центрами управления между центром и регионами, и конфедерации. Третий сценарий практически неизбежно будет реализовываться через частичный распад страны с ее последующей частичной же сборкой. То, что мертво, должно будет умереть.

При этом фашистская диктатура будет предельно недолговечной, а потому она крайне быстро пройдет тот же путь своего распада и снова "вырулит" на один из двух оставшихся сценариев. Как именно все это будет происходить - не знает никто. Всё будет происходить ситуативно. Но тренд изменить невозможно. От Путина требовалось только одно - начать, наконец, похороны системы имени себя. Политические похороны, понятно. С физическими пусть у него голова болит. Он начал. Далее всё будет развиваться по вполне известной схеме, которую мы уже проходили и в 1917 году и в конце девяностых. Первый раз все закончилось достаточно удачно (ну, относительно), второй раз - крайне неудачно. Поэтому СССР просуществовал 70 лет, а то, что получилосьь при его распаде - всего 30 лет, да и то, за эти 30 лет у нас сменилось две системы управления. Первая - это условные комсомольцы, вторая - бандиты и силовики. И обе - предельно неудачные и нежизнеспособные. Путину сказочно повезло со случайным фактором - безумными ценами на нефть в середине нулевых. Иначе и он вряд ли протянул бы более 10 лет.

У нас есть базовые противоречия, которые требуют своего разрешения. Первое (и ключевое) противоречие - это характер взаимоотношений центра и регионов. В такой огромной стране, как наша, где одновременно существуют постиндустриальная Москва, индустриальный Татарстан, средневековая Чечня и первобытнообщинная Тува или Чукотка, невозможно и немыслимо иметь одну на всех унитарную систему управления. Но вся беда в том, что качество нынешних управленцев ниже любого плинтуса, и они не в состоянии управлять иначе. А потому они и довели страну до состояния системного кризиса. Который теперь и будет разрешаться, к сожалению, по стихийному сценарию - проектный сценарий уже невозможен по определению.

Мы живем в период окончательных похорон Российской империи. Она - дичайшая архаика, тормозящее любое наше развитие. Любые попытки спасти ее все равно обречены. Развалить страну в попытках ее сохранить можно, сохранить - нельзя. Время империй ушло, и нужно это принять.

На самом деле я оптимист. Мой пессимизм относится к периоду стагнации (то, что называлось "стабильностью") Стагнация - это нулевой шанс на любое развитие. А вот слом "стабильности" - это и есть шанс. Шанс на то, что будет создана более рациональная, более справедливая и уж точно более человечная система, чем нынешниее мафиозное образование, раковая опухоль на теле страны.

ПС. И да - всё написанное выше - это не прогноз. Это модель. Эти две вещи отличаются друг от друга очень сильно. Не перепутайте.

Мюрид Эль, Facebook


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