Путин назначил нового премьер-министра России 1 16.01.2020, 23:37

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Михаил Мишустин

Фото: из открытых источников

Его кандидатуру президент РФ предложил накануне.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля. Им стал Михаил Мишустин.

«В соответствии с пунктом „а“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации», — сказано в тексте указа, который вступает в силу со дня его подписания.

Михаилу Мишустину 53 года, с 2010 года он возглавлял Федеральную налоговую службу РФ.

15 января правительство России подало в отставку после того, как президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию. Путин предложил наделить Госдуму правом утверждать кандидатуры премьер-министра и правительства. Сейчас президент России сам назначает главу правительства, его замов и всех министров. В Конституции также предлагается закрепить роль Госсовета. Что касается президентских сроков, то, по словам Путина, этот вопрос он принципиальным не считает, однако согласен с тем, что «одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков».