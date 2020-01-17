Минский мурал попал в лидеры мирового рейтинга 1 17.01.2020, 8:40

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Лукас Семченко с отцом Андреем.

«Героі новага часу» обогнали даже Францию и США.

Минский мурал «Героі новага часу», входящий в состав триптиха «Будучыня», попал в лидеры международного рейтинга уличного искусства. Это следует из отчета за декабрь 2019 года платформы Street Art Cities, пишет kyky.org.

Street Art Cities – это международное сообщество фанатов стрит-арта. Общими усилиями они документируют уличное искусство из разных городов уголков Земли. Проект был запущен в 2017 году, а сейчас инициатива работает в 550 городах (и даже больше) и уже собрала 24 тысячи произведений искусства со всего мира. «Как и всегда, Street Art Cities делает не столь очевидный выбор в области уличного искусства со всего мира, обращая внимание на некоторых не самых знаменитых, но не менее талантливых художников», – сказано в отчете творческой группы.

Мурал «Героі новага часу»

Минский мурал из Каменной горки включили в топ по-честному – путем открытого голосования, в котором участвовали преданные последователи сообщества Street Art Cities. В итоге настенный рисунок из Беларуси оказался аж на втором месте, обогнав арты из Турции, Америки, Франции и так далее. Авторы рейтинга описали его так: «Этот мурал показывает волю новых поколений Беларуси идти своим путем и [одновременно] следовать указаниям своих предков. [Он символизирует] тягу к развитию и поиску новых взглядов на мир, наперекор взглядам, навязанным системой и властью».

Стоит оговориться, что «Героі новага часу» выполнили испанские авторы Слим Сафонт и Эдгар Гоас Бланко. А триптих «Будучыня» – совместный проект администрации Фрунзенского района Минска, стрит-арт-активистов Urban Myths и оператора А1. В триптих также входят муралы «Фрыланс» (сербского автора Artez) и «Лічбавы свет» (беларуского автора Евгения Сосюры). Каждый их рисунков создан в технике фотореализма: моделями стали настоящие жители Минска, которых художники увидели на улицах города. Например, «Героі новага часу» делали с минчанина Лукаса Семченко.