Недоелбасил 3 17.01.2020, 9:53

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МИХАИЛ МИШУСТИН

ФОТО: ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ / РИА НОВОСТИ

Ху из мистер Мишустин?

Хорошо, что всегда можно положиться на русских, которые подкинут к Давосу очередную загадку из серии «Ху из мистер…?», пишет телеграмм-канал «Серпом По».

В этом году можно пообсуждать Мишустина.

Но самим россиянам куда интереснее другое: что это было? К чему вся эта спешка с переписыванием Конституции и сменой правительства?

Что вдруг такого узнал Путин, что щелкнуло у него в голове, что он между «Турецким потоком» и Ливией вдруг затеял смену всего и вся?

После его вчерашней встречи с рабочей группой по изменению Конституции, куда собрали всех, кто не имеет никакого представления о конституционном праве, стало окончательно понятно: Путин и сам не знает, чего хочет. Кроме легитимации пожизненного продления своей власти, разумеется.

И при этом уже анонсировано, что все будет сделано ударными темпами - еще до празднования 75-летия Победы.

Последний раз так торопился Ельцин в 1999 году. Но там было понятно, чего он боялся: победа недругов Семьи - региональных баронов во главе. Лужковым и Примаковым - была вполне реальна. А ее последствия для ельцинского окружения - от дочек с зятьями до Березовских-Абрамовичей - могли быть весьма печальны.

Что так напугало Путина, подвигнув его на еще большую авантюру?

Ведь если завтра с ним что-то случится, то по действующей пока Конституции страна окажется в руках новичка-премьера. С его непонятно на чем разбогатевшей родней, мутными бизнес-друзьями и нулевым политическим опытом (сбор налогов и оцифровка фискальных данных - не политика).

Следующие за ним на очереди к ядерному чемоданчику - престарелая комсомолка Матвиенко и сын богатой мамы из Саратова Володин.

И это речь о стране, которая в разной степени участвует в нескольких международных военных конфликтах от Донбасса до Сирии!

Что тут сказать? Всем, кто не хочет грызни за власть путинской шайки с непредсказуемыми для страны последствиями, остается, видимо, только петь: «Боже, царя храни».

P.S. И кто-то сравнивает Путина с елбасы Назарбаевым? Если Путин решил повторить его трюк с властью, то он очень плохо подготовился.