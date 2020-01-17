Номера машины принесли американцу десятки тысяч долларов 1 17.01.2020, 10:10

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Необычный случай произошел в штате Коннектикут.

Номера чужого автомобиля принесли жителю американского города Хеброн, штат Коннектикут, джекпот в десятки тысяч долларов. Об этом сообщает информационный портал UPI (перевод — lenta.ru).

В конце декабря прошлого года Джеффри Уорд направлялся в магазин Mile Hill Xtra Mart, когда заметил машину с номерным знаком 2137. Комбинация чисел показалась ему идеальной для игры в лотерею Pick4. Тогда он приобрел 10 лотерейных билетов с этими номерами.

В итоге каждый билет оказался для Уорда выигрышным. Общая сумма его денежного приза составила 50 тысяч долларов (3 миллиона рублей). Победитель решил подарить 10 тысяч долларов дочери, а остальную часть выигрыша сберечь на будущее.