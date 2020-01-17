Завод усмотрел «провокацию» в публикации о мыле на веревочке 17.01.2020, 10:39

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Фото: rh.by

На независимое издание подали в суд.

Издание «Региональная газета» разместило фото из туалета Молодечненского завода порошковой металлургии, где видно, что мыло привязано веревкой к крану. Предприятие посчитало, что публикация провокационная и подрывает его деловую репутацию, сообщает «Белсат».

16 января в Минском областном экономическом суде рассмотрели претензию Молодечненского завода порошковой металлургии к «Региональной газете» за публикацию фотографии и информации о том, как на предприятии предупреждают кражи моющих средств.

Напомним, что именно стало причиной недоразумения. 10 октября прошлого года негосударственное издание «Региональная газета» разместило снимок, сделанный в туалете завода порошковой металлургии в Молодечно. Фото в редакцию прислал читатель издания. На снимке видно, как кусок хозяйственного мыла привязан к крану веревкой зеленого цвета. В материале было указано, что таким способом на предприятии борются с воровством моющих средств.

Предварительное заседание по делу прошло в конце прошлого года. Тогда выяснилось, что руководство предприятия возмутила не столько фотография, сколько негативная окраска заголовка: «Чтобы не украли…». На заводе посчитали, что в статье якобы утверждается о систематических кражах.

К взаимному соглашению стороны прийти не смогли. Завод настаивал на том, что информация не соответствует действительности и наносит имиджевый вред, подрывая доверие к ним у партнеров – в том числе из-за негативных комментариев под опубликованным материалом.

«На прошлом заседании я не имел права этого разглашать. Дело в том, что наш завод является поставщиком комплектующих изделий для выполнения гособоронных заказов военного времени. В том числе для предприятий Российской Федерации. И своей публикацией газета так или иначе бросала тень на то, что, оказывается, у нас можно не только мыло украсть, а возможно и детали, которые пойдут, извиняюсь, на оборону. Таким образом мы в этом видим подрыв репутации», – заявил Василий Капуцкий, заместитель директора завода, который представляет предприятие в суде.

По его словам, с заводом уже успели связаться партнеры, чтобы уточнить обстоятельства дела.

Ответчик – «Региональная газета» – настаивает, что конфликтный материал следует рассматривать с двух сторон: как факт, который подтверждается фотографией, и как собственное мнение, высказанное в заголовке. Нанести вред или принизить достоинство умысла у издания не было.

«Я хотела продемонстрировать это фото в качестве фотофакта. По моему мнению, это не совсем обычное явление, когда мыло привязывают к умывальнику. Я с таким никогда не сталкивалась«, – заявила Зоя Хруцкая, заместитель главного редактора и автор материала, которая проходит в суде как свидетель.

Вывод, что таким образом на предприятии предупреждают кражи, автор сделала из практики, которая существует во многих учреждениях. В пример она привела привязанные к стойке ручки в банках и на почте.

Отсутствие негативной окраски в тексте не увидел и специалист Центра Исследования белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Александр Лукашенец, которого привлекли к процессу в качестве эксперта. Он заявил, что зацепиться можно за слово «украли». Однако оно имеет нейтральное наименование плохого поступка. В материале отсутствует конкретика. И представлено исключительно субъективное мнение автора.

Олег Агеев. Фото: Belsat.eu

По мнению Олега Агеева, заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов, подобный процесс может свидетельствовать только о том, что государственные учреждения неадекватно реагируют на то, что о них пишут негосударственные СМИ.

«Здесь не нужно быть профессором лингвистики, чтобы посмотреть, что в этой публикации нет никакого посягательства на деловую репутацию истца. Это нейтральное описание фактов с личным мнением журналиста, – говорит Олег Агеев. – Приятно, что суд разбирается и пытается представить себе, что это – факт, а это – личное мнение. БАЖ всегда говорил, что у нас это немного запутанно прописано в законодательстве. Этот процесс – хорошее свидетельство того, что практика идет впереди правового регулирования».

В конце заседания судья Ирина Шпак отклонила ходатайство истца по вызову автора снимка в суд и объявила перерыв до 22 января.