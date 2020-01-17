Премьер-министр Украины подал в отставку 11 17.01.2020, 10:42

6,591

АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

ФОТО: GETTY IMAGES

(обновлено) Алексей Гончарук написал заявление об увольнении.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на его "Фейсбук":

"Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент.

Он – человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну".

Офис президент Украины заявил, что получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента сообщит отдельно.

Напомним, 15 января украинские СМИ опубликовали аудиозапись "прослушки" премьер-министра Украины Алексея Гончарука. На аудиозаписи Гончарук называет себя "профаном в экономике", а у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов".

В "Слуге народа" назвали аудиозапись "склеенной нарезкой". Сам Гончарук назвал ее "медиаатакой".