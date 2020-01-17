Три «аэродрома» Путина 4 17.01.2020, 10:58

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Что правитель РФ собирается сделать с Конституцией?

Транзит власти, о неизбежности которого твердили эксперты весь прошлый год, начался и состоялся в один день, упредив президентские выборы — 2024. Сомнений в этом практически не оставил Владимир Путин, рассказав в своем послании парламентариям о поправках в Конституцию. Они и обеспечат транзит, сохранив Путина для власти, а власть — для него. Теперь требуется лишь легализовать конституционные намерения, а это задача сугубо техническая. Ведь Кремль полностью контролирует Думу, Совет Федерации, региональные парламенты и губернаторский корпус, а общество индифферентно ко всему такому, включая Конституцию, пишет «Новая газета».

Детали и нюансы транзита станут известны не раньше, чем конституционные поправки поступят в Думу в виде законопроектов. Но суть не в них. А в том, что президент счел «необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок». Фактически речь может пойти о референдуме. Но «выносить на референдум «пакет» нельзя», — пояснила «Новой» судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова: «Каждая поправка должна быть вынесена отдельным вопросом, формулировка которого предполагает однозначный ответ гражданина: «да» или «нет».

Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что референдума по Конституции не будет, и президент решил только «посоветоваться с гражданами».

То есть предполагается всероссийский соцопрос через голосование, который по юридической значимости будет не более чем консультацией.

Но «голосование граждан страны — это то же самое, что всенародное голосование, которое действующая Конституция предусматривает лишь для проекта новой Конституции (статья 135, пункт 3)», подчеркивает Сергей Филатов (бывший руководитель рабочей группы Конституционного совещания, которое в 1993 году разработало действующую Конституцию). Он опасается, что правовая неопределенность задуманного Кремлем голосования закончится тем, что мнение общества подведут к необходимости «принимать новую Конституцию или новую редакцию Конституции».

Для Владимира Путина новая Конституция или ее обновленная редакция может означать автоматическое списание его «двух по два подряд» президентских сроков. Опыт подобной юридической техники накоплен в бывших братских республиках — Казахстане и Узбекистане. В частности, солнечный Узбекистан уже в этом веке дважды проводил референдум, меняя длительность одного президентского срока. Благодаря этому перед первым узбекским лидером Исламом Каримовым всякий раз открывалась возможность руководить страной новые «два срока подряд», и он оставался президентом до собственной кончины.

Впрочем, у России есть свой опыт. В конце 90-х всерьез обсуждался третий срок для Бориса Ельцина. Он же в первый раз выиграл президентскую гонку в 1991 году по советской Конституции, а во второй раз — в 1996 году по новой «ельцинской» Конституции, в которой и были зафиксированы «не более двух сроков подряд». В те времена сам Борис Ельцин отказался от третьего срока. Да и Конституционный суд постановил, что свой лимит «на два срока подряд» первый президент России уже исчерпал.

Чей опыт — соседский или отечественный — удобнее Владимиру Путину, пока неясно. Но очевидно, что времена сейчас не те, чтобы Конституционный суд выступил против несменяемости Путина. Вряд ли кто из судей будет дорожить духом Конституции, после того как президент испросил для себя право ставить перед Советом Федерации вопрос об отрешении от должности судей самых главных инстанций страны — Конституционного и Верховного судов. За их проступки, которыми они опорочили «честь и достоинство». И это должно быть прописано в Конституции, как считает президент.

«Думаю, Владимир Путин хочет посмотреть, как пойдет общественное обсуждение», — полагает Сергей Филатов.

«Если вяло», то Кремль ограничится внесением поправок. «Если поправки получат активную поддержку, то, не исключено, Конституция будет приниматься вновь», — уверен он.

Поддержка будет активной, судя по тому, что в Думе даже среди оппозиции нет ни одной партии, которая встала бы на защиту действующей Конституции. К тому же президент пообещал парламентским партиям расширить зону ответственности. Они после правки Конституции смогут назначать главу правительства, который потом должен будет подбирать кандидатов в министры по согласованию с депутатами.

Сейчас парламентариям позволено лишь утверждать кандидатуру премьера, которую в Думу вносит президент. Экспертное сообщество уже успело обнаружить в этом «шаг в сторону президентско-парламентской республики» от сегодняшней суперпрезидентской. На самом деле депутаты, как они голосуют сейчас за или против кандидата в премьеры, которого им представил президент, точно так же будут голосовать и после правки Конституции, поскольку кандидата в премьеры представлять им будет по-прежнему президент. Только называться эта процедура будет по-новому — «назначение».

На участи правительства правка Конституции тоже не скажется. Владимир Путин оставляет за собой право «отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров». Кроме того, президент по действующей норме Конституции «определяет основные направления внутренней и внешней политики государства». Путин сохраняет за собой право «определять задачи и приоритеты деятельности правительства». «Концептуально ничего не меняется ни в отношениях ветвей власти, ни в отношениях президента с правительством», — считает Михаил Краснов (участник Конституционного совещания, бывший помощник президента Бориса Ельцина).

Иными словами, процедурный переход от «утверждения» премьера к его «назначению» лишь завысит самооценку лидеров парламентских партий и спикера Думы, которым позволят вблизи наблюдать за решением главных кадровых вопросов, остающихся всецело в компетенции президента. Если бы Кремль и вправду решил двинуться в сторону президентско-парламентской республики, то предложил бы иную поправку в Конституцию: новое правительство формируется по итогам думских выборов, а не президентских, как сейчас.

Впрочем, в отношениях президента и Думы возникают нюансы. Повысив думскую «ответственность за формирование правительства», Путин решил возложить на депутатский корпус и «большую ответственность за политику, которую это правительство проводит». Значит, определять «приоритеты политики правительства» будет президент, а отвечать будут парламентарии, включая парламентскую оппозицию, не имеющую никакого отношения к президентским приоритетам.

Вообще-то, реальная демократия действительно предполагает жесткую ответственность парламентских партий за действия правительства.

Но отвечает за правительство только правящая партия. И не перед президентом, а перед своими избирателями. Потому не президент, а она отправляет в отставку правительство, которое подвело партию под ответственность. Поскольку правительства приходят и уходят, а партия должна участвовать в выборах всегда, и по возможности успешно. Так действует принцип разделения властей в любой республике: в парламентской, в президентско-парламентской и даже в президентской.

Конституционных шагов в эту сторону Кремль пока не предпринял. А из объявленных намерений можно заключить лишь одно — у Владимира Путина есть теперь три «аэродрома» на период после 2024 года: кресло президента, спикера Думы или главы Госсовета. Какой из «аэродромов» станет основным, понять можно будет не раньше, чем рабочая группа, уже созданная в Кремле, обнародует текст поправок в Конституцию.