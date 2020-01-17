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Офис президента Украины отреагировал на заявление Гончарука об отставке

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  • 17.01.2020, 11:17
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Офис президента Украины отреагировал на заявление Гончарука об отставке
Алексей Гончарук

Глава Украины рассмотрит указанное заявление.

Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке, пишет «Новое время».

Как сообщили в Офисе президента, глава Украины рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения ОП обещает сообщить отдельно.

17 января Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент.


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