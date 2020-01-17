Как и для чего власти спаивают белорусов? 39 17.01.2020, 11:46

4,016

О роли «зеленого змия» в государственной политике.

Много писали в СМИ о том, как и для чего власти спаивают белорусов. Итоги алкогольной политики государства - это не только вымирание страны, болезни и мелкие правонарушения.

Об этом пишет читатель телеграмм-канала «Баста»:

- Не так давно в Беларуси двух братьев из Черикова приговорили к расстрелу за убийство учительницы. То, что совершили 19-летний Станислав и 21-летний Илья Костевы, оправданию, конечно, не подлежит. Но исключительно ли в личностях молодых людей дело?

Насколько известно, Станислав и Илья, выходцы из неблагополучной семьи, употребление алкоголя в которой – норма не для одного поколения. В момент совершения братья также находились в состоянии алкогольного опьянения. По сути – закономерный финал для их только-только начавшейся взрослой жизни.

Но только ли город Чериков Могилевской области взращивает таких асоциальных элементов, которые будучи «под градусом» легко и просто забирают чужие жизни и не щадят свои? К сожалению, нет. В масштабах всей страны идет алкоголизация населения, и особенно это сказывается на небольших городках и деревнях. В подтверждении этого, можно открыть криминальную хронику и посмотреть, что раз в несколько дней происходят убийства после распития спиртных напитков. При этом государство со своей стороны, отказывается принимать какие-либо эффективные меры по предотвращению спаивания населения. Напротив – власть наживается на повсеместной продаже алкоголя, в любое время суток.

Усугубляется ситуация тем, что на периферии люди употребляют совершенно некачественный алкоголь в виде дешевых «чернил» и сомнительных напитков местных умельцев-самогонщиков. Неудивительно, что после систематического возлияния данными жидкостями, когнитивные способности человека снижаются в геометрической прогрессии. И поражённый алкоголем мозг уже не различает: муху он убивает или человека.

А весть есть примеры некоторых европейских стран, которые успешно справились с алкоголизацией населения, введя совершенно простые меры: продажа алкоголя до 20.00, разъяснительные беседы с гражданами, «кусающиеся» цены на спиртное, но и конечно же наличие достойной работы для людей, даже в отдаленных уголках страны.

Ну, а пока власти Беларуси палец о палец не ударили, для того, чтобы справиться с проблемой Зеленого змия, то и перекладывать ответственность за убийство учительницы, исключительно на плечи совершивших его – не весьма корректно.