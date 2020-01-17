Защитники суверенитета Беларуси отстаивают свою правоту 2 17.01.2020, 12:15

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Фото: DW

Гомельские активисты и блогеры уличили «судей» в неисполнении Конституции.

29 января Гомельский областной суд начнет рассмотрение жалоб участников прошлогодних акций в защиту независимости страны блогера Сергея Тихановского и активиста Владимира Непомнящих, сообщает «Гомельская весна».

В конце прошлого года гомельчане принимали участие в столичных протестах против интеграции Беларуси и России. По версии рапортов правоохранителей они являлись активными участниками протестов, выкрикивали лозунги «Жыве Беларусь».

Тем не менее, районный суды в Гомеле их активность оценили по – разному. В то время как судья Центрального района Гомеля Олеся Осипова выписала Владимиру Непомнящих штраф 20 базовых, ее коллега из суда Советского района Елена Шайн отправила Сергея Тихановского в ИВС на 15 суток.

В своих жалобах областному суду оба активисты заявили о том, что в их конкретных случаях суды взяли на себя ответственность за неисполнение Конституции, так как отказались принять решения в строгом соответствии с ее статьями 2, 7, 8, 21, 22, 23, 33, 35, статьей 19 Всеобщей декларации прав человека и статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.

«Выводы судов о совершении правонарушений мотивирован тем, что мы приняли участие в несанкционированном митинге, прошедшем на площади Октябрьской в Минске. Мы не отрицаем своего участия в акции по защите белорусского суверенитета, тем не менее, суды обязаны были оценить, но не оценили наше участие интересами национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц», - написали в своих жалобах гомельчане.

Правозащитник Леонид Судаленко, помогающий активистам отстаивать права заявляет, в обоих случаях государство чрезмерно вторглось в права своих граждан, что повлекло за собой нарушение их прав на мирное собрание и как следствие на выражение мнений.