Странные связи 5 17.01.2020, 12:24

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Михаил Мишустин

Портрет премьер-министра РФ Мишустина в бизнес-кругу.

Новый председатель правительства РФ, бывший глава ФНС Михаил Мишустин вхож в компании с миллиардными оборотами. Его родственники встроены в бизнес предпринимателя, которого подозревали в налоговых мошенничествах, но потом вдруг подозревать перестали, пишет mnews.world.

На могущественную родственницу премьер-министра Наталию Стенину первым обратило внимание петербургское издание «Фонтанка»: дама ведет совместный бизнес с девелопером Александром Удодовым, членом правления Евразийского трубопроводного консорциума. А Коммерсант когда-то писал, как этого бизнесмена следствие проверяло на незаконное возмещение НДС, и было это как раз на заре карьеры Михаила Мишустина во главе ФНС. M.News выяснили некоторые новые подробности.

Наталья Стенина родилась в 1970 году. Минимум до 1999 года она была Мишустиной. Жила в городе Лобне Московской области — там же, где и новый глава правительства. До замужества Стенина работала в компании «Аэрофлот». Она по-прежнему поддерживает связи с бывшими коллегами.

Жизнь Натальи резко изменилась после перехода брата на государственную службу. С 1999 по 2004 годы Михаил Мишустин работал заместителем министра России по налогам и сборам.

На эти годы приходится период мощного обогащения Мишустиных. Замминистра и его жена Владлена переезжают в коттеджный поселок «Коттон Вэй» в 24 километрах от МКАД. В их собственности появляется дом площадью почти 900 квадратных метров и участок 55 соток. Рыночная стоимость имущественного комплекса, если опираться на предложения агентств недвижимости, превышает 500 миллионов рублей.

В начале 2000-х свой надел получили родители Мишустина. Отец, Владимир Моисеевич, в то время работал экскурсоводом музея «Аэрофлота» — об этом писала газета Лобненского лицея. Недвижимость оформлялась на мать, Луизу Михайловну.

Но больше всего имущества отошло Наталии Стениной. По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, с 2002 по 2009 годы в собственность сестры нынешнего премьера отошли два особняка общей площадью около 1000 квадратных метров и земельные участки рыночной стоимостью около 500 миллионов рублей. Часть объектов перешла Стениной безвозмездно, по договорам дарения. До этого она принадлежала уже упомянутому Александру Удодову и его коллеге-бизнесмену Александру Карманову.

Александр Карманов — владелец Евразийского трубопроводного консорциума (ЕТК). Это крупнейший поставщик труб большого диаметра сырьевым гигантам. Активы компании превышают 50 миллиардов рублей, по подсчетам Forbes. Карманов известен в России как основатель стрип-клуба «Грезы» и владелец музыкального канала A-One.

Александр Удодов — член правления ЕТК, бывший вице-президент «Итера Групп», владелец люксовых торговых галерей «Гименей» и «Якиманка,26» в Москве. В 2017 году открыл фабрику по производству шампиньонов «Грибная радуга» в Курской области.

В 2011 году Удодовым заинтересовались Следственный комитет и ФСБ. По версии следствия, заместитель главы Управления федеральной налоговой службы по Москве Ольга Черничук и бизнесмен могли быть причастны к незаконному возмещению налога на добавленную стоимость в размере 1,8 миллиарда рублей. Обыскать Удодова не удалось: он неожиданно улетел в Мюнхен.

Федеральную налоговую службу, где трудилась Черничук, к этому времени уже год как возглавлял Мишустин. Его ведомство выступило с резкой критикой следствия и обратилась в Генеральную прокуратуру. Уголовное дело растворилось. Больше о нём не писали.

К моменту назначения Мишустина на пост руководителя ФНС его связи с Александром Удодовым были более чем прочны. Наталия Стенина и предприниматель выступили учредителями хоккейного клуба «Спортима» в подмосковном Одинцово. Эта команда участвовала в различных любительских турнирах, но неизменно — в VIP-составе. Кроме Мишустина и Удодова, в ней играли правительственные чиновники, звезды спорта и крупные бизнесмены.

Удодов и Стенина входят в состав учредителей фонда содействия восстановлению храма Спаса нерукотворного образа в Одинцово (вместе с нынешним вице-президентом — руководителем Службы внутреннего аудита «Роснефти» Геннадием Букаевым) и владеют рестораном «Недальний восток» на Тверском бульваре Москвы.

Ресторанный бизнес Стенина и Удодов делят с «кремлевским поваром № 2» Аркадием Новиковым — основателем Novikov Group. Под его контролем находятся 70 ресторанов по всему миру, кейтеринговая компания и тепличное хозяйство «Агроном». Фирма Новикова «Интелли» подрядилась обслуживать мероприятия ФГУП «Президент-Сервис», за 2017-2018 годы получив госконтракты на сумму 6,6 миллионов рублей. Новиков обеспечивал фуршеты в резиденции «Горки» и протокольные мероприятия на уровне премьер-министра Дмитрия Медведева. До объемов «кремлевского повара № 1» Евгения Пригожина предпринимателю далеко, но со сменой главы правительства все может измениться.

Племянник Михаила Мишустина — Михаил Стенин — тоже пристроен. Судя по закрытому аккаунту в соцсети «ВКонтакте», он работает у Александра Удодова в группе компаний Aforra Group.

У премьер-министра трое детей. На старших, 20-летнего Александра и 19-летнего Алексея, оформлен дом в «Коттон Вэй». В 2010-х годах они постигали науку в частной школе Institut Le Rosey в Швейцарии. В настоящее время учатся на первом и втором курсах МГТУ имени Баумана в Москве, у обоих специальность «прикладная математика и информатика». Судя по частоте перелетов, родственники премьер-министра очень любят Швейцарию.

Михаил Мишустин — не только политик и управленец, но и творческая личность. В его семье обожают Григория Лепса. В архиве Наталии Стениной за 2013 год есть фотография с музыкантом.

На сайте Российского авторского общества в реестре произведений российских правообладателей упомянут полный тезка премьера — в качестве композитора песен Григория Лепса «Зола» и «Настоящая женщина». Под мелодию, сочиненную Михаилом Владимировичем Мишустиным, исполнитель «Золы» напевает строчки «Он отыскал заветный клад и был от радости крылат, да только с золотом нашел и зло».