Агент Милевского: Артем — Ибрагимович Восточной Европы 17.01.2020, 12:29

АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ

Александр Панков рассказал, на каких условиях работает с футболистом брестского «Динамо».

Футбольный агент Александр Панков рассказал о зарплате Артема Милевского в брестском «Динамо», пишет «Трибуна».

«Артем уже 7 клубов бесплатно поменял. Артем – это Златан Восточной Европы. Точные цифры я не скажу, но в брестском «Динамо» это меньше миллиона долларов в год, даже меньше, чем 500 тысяч. Полмиллиона – это было бы хорошо, но нет.

У нас с Артемом индивидуальная договоренность, мы работаем без процента с зарплаты. У нас давно нет контракта, работаем на дружеских отношениях», – сказал Панков.