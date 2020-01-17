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Агент Милевского: Артем — Ибрагимович Восточной Европы

  • 17.01.2020, 12:29
Агент Милевского: Артем — Ибрагимович Восточной Европы
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ

Александр Панков рассказал, на каких условиях работает с футболистом брестского «Динамо».

Футбольный агент Александр Панков рассказал о зарплате Артема Милевского в брестском «Динамо», пишет «Трибуна».

«Артем уже 7 клубов бесплатно поменял. Артем – это Златан Восточной Европы. Точные цифры я не скажу, но в брестском «Динамо» это меньше миллиона долларов в год, даже меньше, чем 500 тысяч. Полмиллиона – это было бы хорошо, но нет.

У нас с Артемом индивидуальная договоренность, мы работаем без процента с зарплаты. У нас давно нет контракта, работаем на дружеских отношениях», – сказал Панков.


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