Диетологи рассказали, что лучше не есть на завтрак 4 17.01.2020, 12:39

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Не стоит обращать внимание на рекламные тренды.

Швейцарские диетологи рассказали о том, что ни в коем случае не нужно употреблять утром на пустой желудок. Даже если вы очень любите острую пищу с массой специй, то ее не нужно есть на пустой желудок. Об этом сообщает Медицина 2.0. Подобного рода блюда вызовут прямое раздражение оболочки желудка, спровоцировав кислотную реакцию и вызвав болезненные спазмы. Кроме того, специи и приправы являются раздражителями по своей природе, что может спровоцировать несварение на весь оставшийся день.

Многим кажется, что идеальным рецептом для начала дня является стакан фруктового сока, но это ошибка. Все продукты питания и напитки, содержащие сахар, подвергают поджелудочную железу дополнительному давлению. А это не самое лучшее, что мы можем ей дать сразу после пробуждения. Кроме того, принятая на пустой желудок фруктоза может перезагрузить печень. То же самое касается и разного рода газированных напитков. Ни в коем случае не употребляйте их на пустой желудок, так как, смешавшись с кислотой внутри, они провоцируют тошноту и газообразование. Также данные напитки по утрам вызывают желудочные спазмы. Пусть на разного рода рекламных картинках правильного завтрака вы видели апельсины и грейпфруты, но утром на пустой желудок цитрусовые есть не нужно. Они способствуют производству кислоты в желудке, а избыточное количество клетчатки и фруктозы негативно влияет на процессы пищеварения.