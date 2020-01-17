«Мы единая команда»: украинские министры поддержали Гончарука 2 17.01.2020, 12:47

1,782

Алексей Гончарук

Реакция членов Кабмина Украины на заявление об отставке премьер-министра.

Ряд членов Кабинета министров Украины публично выразились относительно заявления про отставку премьер-министра Алексея Гончарука и поддержали его позицию, сообщает «Новое время».

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба написал в Facebook, что уважает решение премьера.

«В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед. Это было прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая», — написал Кулеба.

Министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда (Гаврилюк) отметила, что «работать в такой команде — сложно (так как должен постоянно повышать профессиональную планку), но чрезвычайно драйвово (видишь быстрые результаты)».

«Политические игрища вокруг правительства в последнее время расцениваю, как попытку навязать команде технократов какую-то странную политическую позицию. Этого не будет. Поэтому поддерживаю позицию премьера. Ждем решения президента», — заявила Коляда.

Министр образования и науки Анна Новосад написала, что все члены Кабмина — это одна команда, которая без доверия и взаимодействия не достигнет результатов, поэтому она поддерживает решение премьера.

Министр социальной политики Юлия Соколовская написала, что Кабмин — «единая команда, поэтому поддерживаем позицию премьер-министра и ждем решения президента. И продолжаем работать».

«Мы являемся единой командой, поэтому поддерживаем позицию Премьер Министра и ждем решения Президента. И продолжаем работать в штатном режиме», — написал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства написал, что поддерживает премьер-министра. И назвал это «решением сильного командного человека, который доверяет президенту».