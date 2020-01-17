Павел Северинец о «транзите» власти в РФ: Самое главное сейчас — сменить Лукашенко 3 17.01.2020, 13:10

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ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ

ФОТО: ARCIOM LIAVA / FACEBOOK

У Беларуси появился исторический шанс.

15 января президент России Путин анонсировал масштабные изменения в Конституции страны, которые предусматривают серьезные перераспределения властных полномочий.

Сразу после этого правительство РФ в полном составе подало в отставку, а вместо Дмитрия Медведева будущим премьером был назначен Михаил Мишустин.

Что эти перемены означают для самой России и ее соседей?

На вопросы Charter97.org отвечает один из лидеров «Белорусской христианской демократии» Павел Северинец:

- Объективно для Беларуси хорошо то, что Путин, по крайней мере на данный момент, оставил попытки поглотить нашу страну, чтобы стать руководителем «союзного государства». Судя по всему, этот вариант отложен. И здесь надо поблагодарить все тех людей, которые в декабре отважно выходили и протестовали. Здесь есть и их заслуга в том, что удалось отбиться от российского нашествия.

А что касается самой России, то произошедшее стало логическим завершением модели ельцинской демократии. При Ельцине была попытка построить из Российской империи демократию по западном образцу — с выборами президента, местного самоуправления, со свободной слова, с балансом ветвей власти.

А буквально на днях Путин просто сказал, что будет со страной, и своим единоличным решением перекроил и Конституцию, и все правовые нормы. И организовал передачу власти при сохранении своей определяющей роли по образцу Казахстана. То, что произошло в РФ — это азиатчина, это попытка правителя, пока он жив, держать все под своим контролем.

Думаю, что сейчас в России начнется период серьезных волнений, связанных с этим. Потому что сегодняшнюю власть россияне практически не воспринимают, и такая попытка грубо перекроить все конституционные нормы может закончиться и массовыми протестами, и дворцовым переворотом — слишком много людей в РФ имеют огромные деньги и свои интересы во власти, ведьм это все-таки империя.

А это означает, что у Беларуси, возможно, появился шанс вырваться из российских объятий и добыть себе свободу. Как правило, периоды облегчения и исторические шансы для Беларуси появлялись, когда в России начинались проблемы или перемены.

- Но если Путин фактически оставляет, как вы сказали, все под своим контролем — какова вероятность того, что он вернется к активности на белорусском направлении? Нужно ли быть начеку?

- Конечно, нужно быть начеку. Это правда: российская угроза остается, она висит над нами, как топор. Может, сейчас он занесен не прямо над головой, а немного в стороне, но это — тот же топор, что и сек белорусские головы столетиями.

И поэтому самое важное, что нам придется сделать — это решить проблему под названием «Лукашенко». Нам придется его менять, потому что при Лукашенко мы из российских цепей не вырвемся. Лукашенко 25 лет заводил нас в эту ловушку, он ментально — советский и москвоцентричный человек, и воспользоваться сегодняшним историческим шансом. Это будут делать новые люди, это будет делать белорусский народ.

Поэтому надо менять Лукашенко и добывать реальную свободу и независимость для Беларуси.