Температура в Беларуси бьет рекорды два дня подряд 17.01.2020, 13:14

Самые первые температурные рекорды были установлены в этом году 3 января.

В Беларуси 15 и 16 января были установлены новые температурные рекорды. Об этом свидетельствует сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета, пишет сайт телеканала «Белсат».

Так, 16 января исторические максимумы дня были превышены на 7 из 11 метеостанций Витебщины. В Верхнедвинске и Нарочи воздух прогрелся до 6,5 градуса тепла (было соответственно 5,8 в 1989 году и 4,5 в 2007-м), в Полоцке и Шарковщине – до 6,3 (было соответственно 5,4 в 2007-м и 5,5 в 1989-м), Лепеле – до 6 (5,3 в 1989-м), Езерище – до 5,9 (4,9 в 2007-м), Витебске – до 5,5 (5 в 2007 м), Сенно – до 5,3 (4,9 в 2007-м), Могилеве – 4,4 (4,3 в 2007-м) и Мстиславле – 2,4 (1 в 2015-м).

А 15 января был установлен новый температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений. В Бресте воздух прогрелся до 8,1 градуса, что на 0,1 градуса больше максимум 2007 года, который был зафиксирован на метеостанции «Полесская» на востоке Брестчины.

Всего прежние максимумы были превышены на 23 метеостанциях. В пятерку самых теплых мест также вошли Волковыск – 7,6 градуса (6,2 в 2007-м), Пинск – 7,2 (6,9 в 2007-м), Дрогичин – 7,2 (сведений в электронном архиве нет) и Полоцк – 7,1 (4,8 в 2007-м).

Самые первые температурные рекорды были установлены в этом году 3 января.