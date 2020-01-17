Белорусский МАЗ команды Вязовича занял третье место на ралли «Дакар» 1 17.01.2020, 13:47

ФОТО: VK.COM/MAZSPORTAUTO

Первые два места достались российским КамАЗам.

Белорусский МАЗ команды "Маз-Спортавто" под руководством Сергея Вязовича занял третье место в гонке грузовиков на ралли "Дакар". Он пришел к финишу на 2 часа 4 минуты и 42 секунды позже победителя, сообщает "Еврорадио".

Первые два места достались российским КамАЗам — экипажам под руководством Андрея Каргинова и Антона Шибалова.

Накануне Вязович написал в Instagram, что предпоследний этап стал для их экипажа сложным: начало спускать колесо, сломался вал в компрессоре, от чего зависит топливный насос, сломались две задние рессоры.

"Ночка у нас сегодня была такая: мы заменили компрессор, топливный насос оказался в порядке, задние рессоры мы поменяли с грузовиком Саши Василевского, и сломанную трубку ступицы мы взяли с заднего колеса его "МАЗа". В условиях минимума инструмента и без помощи механиков мы закончили ремонт около 4 часов утра и сегодня в спокойном темпе доехали, как и планировали", — описал Вязович приключения своей группы.

Впрочем, все эти сложности не помешали команде взойти на пьедестал почета.