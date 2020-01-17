Как и где окунаться на Крещение в такую теплую зиму 17.01.2020, 13:57

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Льда не будет.

19 января белорусы отмечают праздник Крещения. Tut.by узнал, как рекордно теплая зима отразится на традиционных купаниях.

Льда не будет

ОСВОД предполагает, что желающих окунуться в этом году будет меньше: нет льда, а значит, экстрима. Хотя вода, отмечают спасатели, будет примерно такой же, как обычно.

— Особенность этого года в том, что нет льда, — рассказал и. о. председателя Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Стаселько. — Но на всех восьми спасательных станциях Минской городской организации ОСВОД будут оборудованы места для окунания, куда мы приглашаем всех желающих.

Сотрудники ОСВОДа отметили, что в таких местах крещенские окунания будут самыми безопасными: там люди всегда будут под надзором спасателей и медиков.

Узнать места для окунания можно будет по входам и выходам, которые заранее подготовят специалисты. Всего по стране их будет 87. В Минске восемь станций впервые будут работать в круглосуточном режиме — 18 января с 16.00 до 24.00 и 19 января с 00.00 до 24.00.

Спасательная станция «Вяча» (Минский район, д. Пильница, 23 км от МКАД).

Спасательная станция «Дрозды» (водохранилище Дрозды, Минск, ул. Веснинка, 2а).

Спасательная станция «Заславль-1» (Минское море, Минский район, д. Заречье, 7 км от МКАД).

Спасательная станция «Заславль-2» (Минское море, Минский район, д. Качино, ул. Вокзальная, 10, 7 км от МКАД).

Спасательная станция «Комсомольское озеро» (Комсомольское озеро, Минск, ул. Прогрессивная, 29а).

Спасательная станция «Цнянская» (водохранилище Цнянское, Минск, ул. Кольцова).

Спасательная станция «Криница» (водохранилище Криница, Минский район, д. Заречье, 6 км от МКАД).

Спасательная станция «Птичь» (водохранилище Птичь, Минский район, д. Волчковичи, 5 км от МКАД).

Кроме того, 18 января на станциях «Комсомольское озеро» в 16.00 и «Дрозды» в 18.00 будут освящать места для купания представители церкви. Освящение «ледяной купели» и спортивного бассейна (для тех, кто по состоянию здоровья не может пройти обряд окунания в открытых водоемах) проведут и в аквапарке «Фристайл» — 18 января в 20.30.

Почему к окунанию надо готовиться?

Заместитель главного врача по организационно-методической работе РЦ «Скорая медицинская помощь» Олег Воробей посоветовал, несмотря на отсутствие морозов, заранее готовиться к окунанию: и морально, и физически.

— Если человек окунается впервые и он не закалялся, то хотя бы должен проконсультироваться с лечащим врачом. Особенно если есть хронические или недавно перенесенные заболевания. Надо помнить, что окунание в холодную воду — стресс для организма, после него человек может столкнуться с вирусной инфекцией и заболеть, — рассказал специалист.

То, что можно сделать прямо перед погружением в холодную воду, это физические разогревающие упражнения. Окунаться стоит на короткое время — не больше 30 секунд. После выхода из воды не нужно долго оставаться на холоде: быстро накиньте свободную теплую одежду — тогда стресс для организма будет минимизирован.

По словам ОСВОДа, многие люди переохлаждаются еще до окунания: человек может рано раздеться, ждать долго своей очереди и т. д. Рекомендация здесь одна: подходить к купели в халате, тапочках и теплых носках и снимать их непосредственно перед вхождением в воду.

Специалист отметил, что медики не рекомендуют окунаться пожилым людям и детям. И теплая зима никаких корректировок в советы медиков не вносит.