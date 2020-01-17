закрыть
17 января 2020, пятница, 14:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Как и где окунаться на Крещение в такую теплую зиму

  • 17.01.2020, 13:57
Как и где окунаться на Крещение в такую теплую зиму
иллюстрационное фото

Льда не будет.

19 января белорусы отмечают праздник Крещения. Tut.by узнал, как рекордно теплая зима отразится на традиционных купаниях.

Льда не будет

ОСВОД предполагает, что желающих окунуться в этом году будет меньше: нет льда, а значит, экстрима. Хотя вода, отмечают спасатели, будет примерно такой же, как обычно.

— Особенность этого года в том, что нет льда, — рассказал и. о. председателя Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Стаселько. — Но на всех восьми спасательных станциях Минской городской организации ОСВОД будут оборудованы места для окунания, куда мы приглашаем всех желающих.

Сотрудники ОСВОДа отметили, что в таких местах крещенские окунания будут самыми безопасными: там люди всегда будут под надзором спасателей и медиков.

Узнать места для окунания можно будет по входам и выходам, которые заранее подготовят специалисты. Всего по стране их будет 87. В Минске восемь станций впервые будут работать в круглосуточном режиме — 18 января с 16.00 до 24.00 и 19 января с 00.00 до 24.00.

Спасательная станция «Вяча» (Минский район, д. Пильница, 23 км от МКАД).

Спасательная станция «Дрозды» (водохранилище Дрозды, Минск, ул. Веснинка, 2а).

Спасательная станция «Заславль-1» (Минское море, Минский район, д. Заречье, 7 км от МКАД).

Спасательная станция «Заславль-2» (Минское море, Минский район, д. Качино, ул. Вокзальная, 10, 7 км от МКАД).

Спасательная станция «Комсомольское озеро» (Комсомольское озеро, Минск, ул. Прогрессивная, 29а).

Спасательная станция «Цнянская» (водохранилище Цнянское, Минск, ул. Кольцова).

Спасательная станция «Криница» (водохранилище Криница, Минский район, д. Заречье, 6 км от МКАД).

Спасательная станция «Птичь» (водохранилище Птичь, Минский район, д. Волчковичи, 5 км от МКАД).

Кроме того, 18 января на станциях «Комсомольское озеро» в 16.00 и «Дрозды» в 18.00 будут освящать места для купания представители церкви. Освящение «ледяной купели» и спортивного бассейна (для тех, кто по состоянию здоровья не может пройти обряд окунания в открытых водоемах) проведут и в аквапарке «Фристайл» — 18 января в 20.30.

Почему к окунанию надо готовиться?

Заместитель главного врача по организационно-методической работе РЦ «Скорая медицинская помощь» Олег Воробей посоветовал, несмотря на отсутствие морозов, заранее готовиться к окунанию: и морально, и физически.

— Если человек окунается впервые и он не закалялся, то хотя бы должен проконсультироваться с лечащим врачом. Особенно если есть хронические или недавно перенесенные заболевания. Надо помнить, что окунание в холодную воду — стресс для организма, после него человек может столкнуться с вирусной инфекцией и заболеть, — рассказал специалист.

То, что можно сделать прямо перед погружением в холодную воду, это физические разогревающие упражнения. Окунаться стоит на короткое время — не больше 30 секунд. После выхода из воды не нужно долго оставаться на холоде: быстро накиньте свободную теплую одежду — тогда стресс для организма будет минимизирован.

По словам ОСВОДа, многие люди переохлаждаются еще до окунания: человек может рано раздеться, ждать долго своей очереди и т. д. Рекомендация здесь одна: подходить к купели в халате, тапочках и теплых носках и снимать их непосредственно перед вхождением в воду.

Специалист отметил, что медики не рекомендуют окунаться пожилым людям и детям. И теплая зима никаких корректировок в советы медиков не вносит.


популярное за неделю

Мнение

Циничная сделка
Циничная сделка Леонид Невзлин
Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский