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Зеленский потребовал за две недели найти тех, кто прослушивал Гончарука

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  • 17.01.2020, 15:03
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Зеленский потребовал за две недели найти тех, кто прослушивал Гончарука

Соответствующие распоряжение президент Украины дал силовикам.

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Офис президента Украины.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее чтобы мы с вами получили информацию - кто вел записи... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - заявил Зеленскийю

Соответствующее задание глава государства поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

Кроме того, президент отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

Он добавил, что, по словам премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась 5 часов.

Зеленский также требует в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.

По его словам, несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности.


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