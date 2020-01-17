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У мужской сборной Беларуси по теннису сменился капитан

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  • 17.01.2020, 15:07
У мужской сборной Беларуси по теннису сменился капитан
Дмитрий Жирмонт

Ранее капитаном команды был Игорь Тихонко.

16 января на базе учреждения «РЦОП по теннису» состоялось рабочее совещание с участием Председателя Белорусской теннисной федерации Сергея Тетерина, пишет tennis.by.

По итогам заседания Дмитрий Жирмонт стал капитаном мужской сборной Беларуси. Ранее капитаном команды был Игорь Тихонко.

«На прошедшем в декабре заседании бюро правления БТФ рассмотрено заявление капитана команды Кубка Дэвиса Тихонко И.М. о сложении с себя полномочий. Ранее поступила просьба от членов мужской национальной команды (Герасимова Е., Ивашко И., Василевского А. и других) о назначении капитаном Дмитрия Жирмонта. Данная просьба поддержана старшим тренером мужской национальной команды Волчковым В.Н. и Бюро Правления РОО «БТФ». На заседании Правления БТФ этот вопрос будет вынесен на утверждение», — говорится в сообщении.


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