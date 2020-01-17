Фотофакт: Как выглядит полярная шапка Марса 4 17.01.2020, 15:13

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Пейзаж на снимке являет смесь оттенков, сменяющих друг друга своеобразными волнами.

Автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства «Марс-экспресс» передала на Землю снимки ледяной шапки марсианского северного полюса с яркими слоями льда, темными впадинами, а также признаками сильных ветров и штормовой активности, пишет National Geographic.

Пейзаж на снимке являет смесь оттенков, сменяющих друг друга своеобразными волнами: ярко-белый лед покрывает темно-красные и коричневые участки, занесенные марсианской пылью. Темно-красные и охристо-желтые впадины прорезываются из-под поверхности ледяной шапки. Они образуют часть более широкой системы неровностей, которые расходятся в стороны от центра ледяной шапки и закручиваются по спирали. Считается, что эти впадины сформировались в результате сочетания процессов, наиболее значимым из которых является ветровая эрозия, сообщает сайт ESA.

Фото: esa.int

Такие ветра называются катабатическими. Они часто возникают в районах с большой высотой и движутся под действием силы тяжести холодного сухого воздуха вниз по склону в более теплые районы. На них действует сила Кориолиса, что заставляет их отклоняться от прямого пути и формировать «водоворот», который мы видим.

Фото: esa.int

Фото: esa.int

Слева от центра видны несколько протяженных потоков облаков, расположенных перпендикулярно паре впадин. Считается, что они вызваны локальными штормами, которые поднимают пыль в марсианскую атмосферу, размывая при этом склоны и медленно изменяя их внешний вид.

Полюса и любые активные процессы, происходящие в этих регионах, являются особенно интересными областями Марса. Эти слои льда содержат информацию о прошлом планеты, особенно о том, как его климат эволюционировал и изменялся за последние несколько миллионов лет.