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Любой мафии нужны консильери

  • Игорь Эйдман
  • 17.01.2020, 15:27
  • 2,166
Любой мафии нужны консильери
Игорь Эйдман

Идет очередная пиар-кампания по раздуванию очередного нуля.

Многие типа приличные люди в России пишут, мол, заживем теперь. Мишустин – эффективный управленец, хороший специалист по цифровизации, грамотный профессионал, знает языки и т.д.

Очень плохо, если бы это было правдой. Любой мафии нужны консильери, умники, бухгалтеры, адвокаты. Они призваны решать финансовые, экономические, юридические задачи преступных семей. Если они эффективны – мафия процветает.

Медведев был мешком с трухой, полным нулем. И это замечательно. Занимая ключевую позицию в путинской мафии, он помимо своей воли мешал ее экспансии. Если бы сейчас его сменил реально эффективный профессионал – быть беде. Однако, к счастью, думаю, что это не так. Просто идет очередная пиар-кампания по раздуванию очередного нуля.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»


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