В Грузии также заговорили об отставке премьера 17.01.2020, 15:40

ГЕОРГИЙ ГАХАРИЯ

Среди возможных кандидатов на пост — миллиардер Бидзина Иванишвили.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал слухи о своей отставке, призвав журналистов "дождаться финальной серии".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Новости-Грузия", такое заявление Гахария сделал после церемонии открытия теплоэлектростанции в городе Гардабани.

Гахария занимает пост премьер-министра с сентября 2019 года. О возможности его отставки СМИ начали говорить через четыре месяца после утверждения нового состава правительства.

В пятницу Гахария впервые прокомментировал информацию о возможной отставке. "Вы так настойчиво спрашиваете. Хотите, чтобы я вам заспойлерил? Дождитесь финальной серии", - сказал он.

Вместе с тем телеканал "Пирвели" со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщает, что Гахарию на посту премьера может заменить председатель парламента Арчил Талаквадзе. Некоторые информационные агентства называют возможным кандидатом Михаила Чхенкели, который сейчас возглавляет Минобразования Грузии.

В оппозиции не исключают, что место Гахарии может занять основатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили.