В Грузии также заговорили об отставке премьера
- 17.01.2020, 15:40
Среди возможных кандидатов на пост — миллиардер Бидзина Иванишвили.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал слухи о своей отставке, призвав журналистов "дождаться финальной серии".
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Новости-Грузия", такое заявление Гахария сделал после церемонии открытия теплоэлектростанции в городе Гардабани.
Гахария занимает пост премьер-министра с сентября 2019 года. О возможности его отставки СМИ начали говорить через четыре месяца после утверждения нового состава правительства.
В пятницу Гахария впервые прокомментировал информацию о возможной отставке. "Вы так настойчиво спрашиваете. Хотите, чтобы я вам заспойлерил? Дождитесь финальной серии", - сказал он.
Вместе с тем телеканал "Пирвели" со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщает, что Гахарию на посту премьера может заменить председатель парламента Арчил Талаквадзе. Некоторые информационные агентства называют возможным кандидатом Михаила Чхенкели, который сейчас возглавляет Минобразования Грузии.
В оппозиции не исключают, что место Гахарии может занять основатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили.