Как вырастут тарифы на ЖКХ в разных регионах 17.01.2020, 15:47

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В Беларуси утвердили тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2020 год.

Tut.by рассчитывал, как изменится жировка в минской двушке после утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2020 год. МАРТ с таким расчетом не согласился и попросил пересчитать по специальной инструкции, которую используют для официальных подсчетов пятидолларового подорожания.

В Беларуси утвердили тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2020 год. Как и в 2019 году, их повысят в два этапа.

Напомним, предельные тарифы на коммунальные услуги пересматриваются каждый год и закрепляется указом президента. Однако это не значит, что ЖКУ столько будут стоить по всей стране. Многие из них устанавливаются отдельно для каждого региона и Минска облисполкоми и Мингорисполком. Главное, чтобы они не превышали те, что прописаны в указе.

Основное условие ежегодного пересмотра тарифов — жировка в стандартной двушке с площадью 48 квадратов (газовая плита, централизованное отопление, горячее водоснабжение) и тремя проживающими не должна потяжелеть больше чем на 5 долларов в эквиваленте. Конечно при условии, что условная семья укладывается в нормы потребления различных ЖКУ.

Суммы в жировках квартир даже примерно такой же площади, где проживает 3 человека, могут отличаться от тех, что выходят при официальном подсчете. Ведь фактическое потребление услуг, да и характеристики жилья у всех разные.

Чтобы посмотреть, как отличаются суммы в платежках за ЖКУ и как они изменятся с новыми тарифами, мы сделали расчеты для нескольких квартир.

Однушка в Минске: прибавка составит 6,45 рубля

Первая квартира, для которой мы пересчитали коммуналку по новым тарифам, однокомнатная с площадью 33,2 квадратных метра. Находится в Минске. Мы считали стоимость фактически потребленных услуг жильцами квартиры в ноябре 2019 года. Из особенностей жилья, которые влияют на сумму в жировке, — в доме есть функционирующий мусоропровод и в квартире установлена электроплита.

Ноябрьская коммуналка владельцам квартиры обошлась в 69,99 рубля. За январь 2020 за такое же количество потребленных услуг им придется отдать уже на 4,21 рубля больше — 74,20 рубля. А в ноябре, после подорожания горячей воды и отопления, — 76,44. Это еще на 2,24 рубля больше. В общей сложности коммунальные услуги в этой квартире подорожают на 6,45 рубля.

Двушка в Гомеле: прибавка составит 10,11 рубля

Вторая квартира двухкомнатная, ее площадь 46,6 квадратных метра и она находится в Гомеле. Прописано здесь 4 человека. Из особенностей — в доме нет домофона. Жильцы квартиры очень экономные и расходуют электричество и газ гораздо меньше нормы.

За ЖКУ в ноябре они заплатили 84,04 рубля. В январе счет за такое же количество услуг вырастет до 91,44 рубля — на 7,40 рубля. А после подорожания горячей воды и отопления еще на 2,71 рубля — до 94,15. Суммарное подорожание будет 10,11 рубля.

Трешка в Любани: прибавка составит 9,22 рубля

Третья квартира трехкомнатная, площадь 73,3 квадратных метра. Размещается в пятиэтажке в городе Любань Минской области. В квартире прописано 2 человека, она оборудована электроплитой. В доме нет лифта и домофона.

За коммунальные услуги, оказанные в ноябре, семья заплатила 77,82 рубля. За январь жировка придет на 85,35 рубля — на 7,53 рубля больше. А в ноябре 2020 она потяжелеет еще на 1,69 рубля. Общее подорожание будет 9,22 рубля.

Стоит отметить, что даже с такими же фактическими расходами коммунальных услуг в этих квартирах, суммы в жировках могут на несколько копеек могут отличаться от наших. Потому что мы брали предельно допустимые тарифы для областей и Минска для вычисления сумм за некоторые услуги. Но, к примеру, тариф на уборку подъезда в пятиэтажке и девятиэтажке будет отличаться, потому что фактические затраты на наведение там порядка отличаются.

На сколько вырастет жировка для стандартной квартиры

Для официальных подсчетов подорожания ЖКУ существует специальная инструкция. Там определены все нормы потребления услуг условной семьей из трех человек. При этом применяют усредненные тарифы.

Для расчетов пятидолларового подорожания по инструкции берется двухкомнатная квартира 48 квадратных метров площадью, в которой прописано 3 человека. Предполагается, что жилье оборудовано газовой плитой, чтобы учесть при расчетах повышение цен и на газ.

При подсчетах по инструкции, жировка для условной семьи, живущей в стандартной двушке, в декабре прошлого года составила 106,93 рубля. В январе счет вырос до 114,79 рубля, а в октябре жировка потяжелеет еще на 3,36 рубля — до 118,15 рубля. В общей сложности подорожание составит 11,22 рубля.

Расчеты подорожания ЖКУ для конкретных квартир, которые приведены в выше тексте, «уложились» в 5 долларов по прогнозному среднегодовому курсу на 2020 год в 2,2447 рубля.