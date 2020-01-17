закрыть
17 января 2020, пятница, 17:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

18-летний белорусcкий хоккеист проводит первый сезон в Канаде и уже вошел в историю клуба

  • 17.01.2020, 16:17
  • 1,241
18-летний белорусcкий хоккеист проводит первый сезон в Канаде и уже вошел в историю клуба
Фото: twitter.com/FlintFirebirds

Его шайбами восхищаются даже в НХЛ.

Белорусы в НХЛ со времен Михаила Грабовского на постоянке так и не появились, но пробиться в лучшую лигу планеты хоккеисты с синим паспортом стараются. Прямо сейчас несколько десятков молодых парней рубятся в американских юниорках. Больше всего внимания приковано к Алексею Протасу, который в прошлом году стал чемпионом WHL, подписался с «Вашингтоном» и понравился тренерам в кэмпе. В нынешнем сезоне он продолжает зажигать за «Принс Альберт» – набрал уже 54 очка. На домашний МЧМ витебчанин приезжал в статусе главной звезды, но помочь сборной вернуться в элиту не смог, пишет «Трибуна».

Все ждали, что главной звездой МЧМ станет Протас, но его затмил субтильный австриец: он забивает за «Давос» и уже ездил на взрослый мир

В Канаде сверкает еще один белорус – Евгений Оксентюк. О 18-летнем брестчанине, который провел сезон в Экстралиге за «Шахтер», на Родине заговорили в прошлом году, когда он стал одним из лучших в юниорской сборной на ЧМ в элите, где белорусы дошли до 1/4-й. Евгений заводил партнеров в раздевалке, радовал зрителей результативностью и трюками и еще успевал бегать за девушками.

«Мне кажется, именно он чаще остальных думает о девочках :). В Швеции ему очень хотелось найти себе кого-нибудь, познакомиться. Только подходишь к нему, а он: «Смотри, вон пошла. Какая красивая… А как тебе эта? Может, вот к той?». В нашей гостинице работала очень красивая официантка. Оксентюк только о ней говорил, если видел ее. Когда она подходила к нашему столику, шутил, мол, сейчас подкатит. Не знаю, что у них по итогу там получилось, но каким-то образом выяснилось, что она русская! И все это время понимала его :)» – рассказывал о товарище Илья Усов.

Летом Оксентюк сгонял в лагерь развития «Монреаля» и потом присоединился к Владиславу Колячонку во «Флинт Файербердс». Дебютный сезон брестчанина в лиге Онтарио – просто топ!

Оксентюк набирает очки 16 матчей подряд – это новый рекорд «Флинта»

После 34 матчей у миниатюрного белоруса (171 см, 71 кг) 20 голов, 27 передач и показатель полезности «+6» – он лучший бомбардир команды. За бывшим форвардом «Шахтера» не успевает даже Тай Делландреа, который недавно выиграл молодежный ЧМ с Канадой: 18 голов и 23 передачи, правда, за 29 встреч.

Меньше четырех десятков матчей Оксентюку хватило, чтобы войти в историю «Флинта». 15 ноября брестчанин забросил дважды и отдал голевую в игре с «Лондон Найтс». С тех пор Евгения не остановить – он набирает очки уже в 16 матчах подряд. Ни у кого в истории «Файрбердс» не было такой длинной серии. Предыдущий рекорд – 14 матчей – поставил три года назад Коул Шервуд, правами на которого сейчас владеет «Коламбус».

Кроме того 16-матчевый стрик Оксентюка – лучшая серия во всей OHL прямо сейчас. Главный преследователь нападающего «Флинта» Павел Гоголев из «Гвельф Шторм» остановился на 14 играх.

Голы Оксентюка – шоу

Евгений играет не только результативно, но и очень ярко. В его заокеанской коллекции много красоты. Первая же шайба белоруса в лиге стала шедевром. Так забивал бы Месси, если бы играл в хоккей.

А вот такой эффектный проход Евгения принес победу «Флинту» над «Оуэн Саунд» в овертайме (4:3)

Положить сочный буллит? Не проблема!

Настоящим хитом стала одна из последних шайб Оксентюка. В начале января брестчанин закинул «лакросс-гол» в матче с «Лондон Найтс» и отпраздновал «лунной походкой». Молодой белорус прославился на весь мир. Его шедевр запостили НХЛ и крупнейшие медиа США.

В этом сезоне «лакросс-голами» лучшую лигу мира свел с ума Андрей Свечников из «Каролины». Этот трюк известен давно, но в НХЛ впервые его исполнил именно 19-летний россиянин в прошлом октябре, а потом повторил в декабре – теперь этот гол называют «Свечников». Кстати, форвард «Харрикейнз» лайкнул шайбу своего последователя. В сети болельщики шутят: «Королина» должна задрафтовать белоруса в компанию к Свечникову, чтобы они делали шоу вместе.

Оксентюк развлекать публику действительно умеет. «Свечникова» он отпраздновал «лунной походкой», а регулярные голы отмечает птичкой.

Или вот так.

Скауты прочат Оксентюку драфт НХЛ и хвалят за креативность

Перфомансы Оксентюка производят впечатление не только на болельщиков, которые нахваливают белоруса в соцсетях, но и на хоккейных экспертов. Прошлым летом Евгения на драфте НХЛ не выбрали, но сейчас у него есть все шансы исполнить мечту. Центральное скаутское бюро НХЛ недавно обновило рейтинг молодых хоккеистов, которые претендуют на будущий драфт. Форвард «Флинта» занимает в нем 79-е место. В список попали еще двое наших соотечественников: Илья Усов («Принс Альберт») – 63-й, Илья Соловьев («Сагино Спирит») – 119-й.

Несмотря на скромные габариты, Оксентюка хвалят за то, что он не боится физической борьбы и всегда стремится вернуть шайбу после потери. Из сильных сторон эксперты отмечают острую и креативную игру в атаке: хорошо видит площадку и любит принимать нестандартные решения. Обратной стороной рискованного стиля являются частые ошибки. Еще один минус – недостаточная физическая мощь. Но тем не менее, знатоки, следящие за молодежью, уверены: креативность может перевесить слабые стороны и поможет белорусу получить контракт в лучшей лиге мира.

Своему прогрессу помешать может и сам Оксентюк. Белорус хорош на площадке и получает лестные отзывы от партнеров, но все еще испытывает проблемы с английским. В одном из интервью его партнер по нападению Делландреа рассказывал: «Владди Колячонок ладит со всеми. Джино, как мы зовем Оксентюка, не очень хорошо знает английский, но он все равно лучший друг каждого. Ему нравится копаться в людях, его все любят. Мы любим их обоих, в раздевалке с ними всегда весело».


популярное за неделю

Мнение

От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип
Циничная сделка
Циничная сделка Леонид Невзлин
Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова