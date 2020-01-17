Видеофакт: Волки удивили ученых своим поведением 2 17.01.2020, 16:25

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Они играли с людьми прямо как собаки.

Ученые, которые проводили эксперименты с волчатами, были удивлены, обнаружив, что они играются с людьми точно так же, как собаки. Ранее считалось, что у собак это поведение является приобретенным, пишет «Вокруг света».

Предыдущие исследования показывали, что способность собак понимать сигналы, исходящие от людей, развивалась уже после того, как животные были одомашнены, около 15 000 лет назад. Поэтому авторы нового исследования, опубликованного в журнале «iScience», не ожидали увидеть такой тип поведения у волков.

На самом деле команда не собиралась проверять, умеют ли щенки играть с людьми. Исследователи обнаружили это в ходе широкого круга тестов, как сообщила соавтор исследования Кристина Хансен Уит из Стокгольмского университета.

По словам Хансен Уит, для проведения исследования ученые самостоятельно вырастили 13 волков из трех пометов, полученных из европейских заповедников. Волчата, которых никогда ничему не обучали, приняли участие в стандартных тестах. В ходе экспериментов исследователи использовали голос, чтобы побудить животных принести обратно выброшенный теннисный мяч. Это вовлекало животных, получающих социальный сигнал от человека, хотя они не делали подобного прежде.

Результаты исследования

Волчата приносили мячик обратно человеку, даже если они его не знали. Три волка из одного помета приносили мяч как минимум дважды, а один — все три раза. Восемь других волчат из двух пометов не проявляли интереса к мячу.

Хансен Уит отметила, что исследование было ограниченным, так как команда представила результаты, основанные на тестах с небольшим количеством волков. Однако она утверждает, что результаты подтверждают наличие специфической поведенческой черты у волков, «поэтому количество проверенных особей не имеет решающего значения для интерпретации результатов».

По словам ученой, результаты исследования показывают, что определенные поведенческие реакции на социально-коммуникативные сигналы человека не являются уникальными для собак.

Тем не менее, Хансен не исключает вероятности, что волчата, проявляющие на человека поведение, могли, следовательно, иметь эволюционное преимущество на ранних стадиях одомашнивания собаки.