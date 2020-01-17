National Interest: В 2020 году Третья мировая война могла бы начаться в пяти местах 17.01.2020, 16:57

Ни одна точка из списка не является более или менее вероятной.

В США начался избирательный год. И перспективы для глобальной стабильности остаются неопределенными. Внешняя политика президента Дональда Трампа конфликтует с подходами его предшественников. И, вероятно, именно она будет играть центральную роль в предвыборном соревновании.

Несколько текущих кризисов могут не просто изменить ход американских выборов, но и потенциально перерасти в более широкий глобальный конфликт. Об этом на страницах National Interest (перевод - unian.net) пишет профессор школы дипломатии и международной торговли Университета Кентукки доктор Роберт Фарли. Он перечисляет пять мест, в которых в 2020 году могла бы начаться новая мировая война. Автор предупреждает, что ни одна точка из его списка не является более или менее вероятной.

Поэтому, по мнению Фарли, Третья мировая война могла бы начаться с конфликта между Ираном и Израилем. Собственно, они уже ведут конфликт низкой интенсивности на всем Ближнем Востоке. Иран поддерживает антиизраильские силы в Секторе Газа, в Ливане, Сирии и других странах. В свою очередь, израильские военные не стесняются атаковать иранские силы по всему региону. Израиль также пытался тихо построить коалицию против Ирана на дипломатическом уровне. В это время Тегеран приложил много усилий к развитию отношений с боевиками и негосударственными группировками.

Не трудно себе представить, чтобы ситуация переросла в более интенсивную и широкую войну. Если Иран решит вернуться к ядерной программе или решит наказать Саудовскую Аравию более жестко, Израиль может соблазниться на организацию более масштабных ударов или ударов по иранской территории. Такой конфликт будет иметь целый спектр последствий, угрожая глобальным поставкам нефти. Потенциально в него могут вступить США или Россия.

Следующее место в списке – Турция. Проблемы в отношениях между Анкарой и Вашингтоном в прошлом году только росли. Напряжение резко усилилось, когда США неожиданно дали Турции «зеленый свет» на зачистку приграничных регионов Сирии от лояльных к американской стороне курдов, а потом сделали разворот на 180 градусов и даже пригрозили Анкаре санкциями. Тем временем, американский арсенал ядерного оружия до сих пор хранится на турецкой авиабазе «Инджирлик». Определенные заявления президента Раджепа Тайипа Эрдогана указывают на то, что у него есть амбиции построить для своей страны подобное оружие.

Состояние американо-турецких отношений настолько ухудшилось, что в НАТО боятся за будущее альянса. Никто не ждет, что Эрдоган может попытаться конфисковать американское ядерное оружие. И даже если бы это произошло, вряд ли Турция смогла бы разблокировать все предохранительные системы на боеголовках.

Но Эрдоган не славится склонностью разбираться в проблемах до конца. И это в совокупности с другими проблемами может поставить Вашингтон и Анкару на грань. Конечно, Россия тоже балансирует на краю проблемы.

Еще одно место, где, по мнению автора, может начаться большой глобальный конфликт – это Кашмир. В течение прошлого десятилетия разрыв в неядерных силах Индии и Пакистана только рос, даже на фоне попыток Исламабада компенсировать это ядерным оружием. Вопреки (а может и благодаря) этому, напряжение между давними врагами оставалось на низком уровне, пока премьер-министр Нарендра Моди не сократил автономию Кашмира и не изменил политику в отношении гражданства для других регионов Индии. Эти шаги вызвали некоторый беспорядок на индийской территории и выявили давнюю вражду между Нью-Дели и Исламабадом.

Дальнейшие внутренние проблемы Индии могут дать Пакистану (или экстремистским группам на его территории) повод думать, что наступила хорошая возможность для определенного рода вторжения. По мнению автора, вряд ли это начнется через традиционную военную операцию. Скорее всего, это будут теракты в Кашмире, а может и не только. Если события будут развиваться именно так, Моди может почувствовать потребность дать ответ, что приведет к эскалации, поставив соседей на грань более серьезного конфликта. Учитывая подъем Китая и развитие отношений между Нью-Дели и Вашингтоном, этот конфликт может стать катастрофическим для всего мира.

Еще одно место, где в 2020 году может вспыхнуть большая война, - это Корейский полуостров. Еще год назад была надежда, что переговоры между США и Северной Кореей могут существенно и на долго сократить напряжение в регионе. К сожалению, суть проблемы, которая лежит во внутренних неурядицах обеих стран, а также сложная стратегическая головоломка не позволили договоренностям выжить. Напряжение между США и КНДР теперь на высшем уровне с 2017 года. А приближение американских выборов подрывает отношения еще больше.

Администрация Дональда Трампа, кажется, продолжает надеяться, что сделка с Северной Кореей позволит улучшить электоральные перспективы в ноябре. Но Пхеньян больше не интересуют условия, которые предлагает Трамп, и он все активнее демонстрирует это. Недавно КНДР пообещала США «рождественский подарок». В Вашингтоне начали подозревать, что речь идет о возобновлении ядерных или ракетных испытаний. Как оказалось, ничего такого не произошло. Но если Северная Корея все же вернется к испытаниям оружия, администрация Трампа может почувствовать необходимость силового вмешательства. Действующий президент США заработал репутацию того, кто смешивает дипломатию с личными отношениями. Он может почувствовать, что Ким Чен Ын его предал. И это делает ситуацию еще более неопределенной.

Южно-Китайское море в 2020 году тоже остается потенциальным местом для вспышки войны. Американо-китайские отношения находятся в нестабильной точке. Новая торговая сделка может смягчить напряжение. Но ее имплементация остается под вопросом. Экономические трудности в Китае заставили страну свернуть некоторые из военно-морских программ. Так же сокращение оборонного бюджета вынудило США сделать свои судостроительные амбиции более умеренными. Китай усердно работал над улучшением отношений с Россией в то время, как США ссорились со своими союзниками: Южной Кореей и Японией.

При таких условиях вряд ли какая-то из сторон решится пойти на риск и начать конфликт. Но президент Дональд Трамп сделал большую ставку на конфронтацию с Китаем. И он может усилить эскалацию в 2020 году. Со своей стороны лидер КНР Си Цзиньпин предстал перед серьезными вызовами дома. Таким образом, у обеих сторон есть причины начать дипломатическую и экономическую эскалацию, которая может привести к военной конфронтации в Южно-Китайском море.

В целом, по мнению автора, перспектива того, что в 2020 году начнется глобальная война, на самом деле очень низкая. Все ждут результатов выборов в США и лучшего понимания направления, в котором дальше будет двигаться американская политика в следующие 4 года. Однако, каждый конфликт развивается по собственной логике. Поэтому Пакистан, Индия, Израиль, Иран, Турция или Россия могут почувствовать потребность действовать, учитывая обстоятельства.