закрыть
17 января 2020, пятница, 19:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Иран все еще не отдал Украине черные ящики cбитого самолета

  • 17.01.2020, 17:17
  • 1,043
Иран все еще не отдал Украине черные ящики cбитого самолета
Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters

Черные ящики находятся в рабочем состоянии.

Украина до сих пор не получила от Ирана черные ящики сбитого им 8 января украинского авиалайнера. Какова причина задержки, неизвестно. Об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, пишет liga.net.

Как известно, Рувин возглавляет комиссию, которая занимается расследованием катастрофы Boeing-737.

"Черные ящики остались в Иране, они их пока нам не отдают. Они в рабочем состоянии, по выводам сотрудников Национального бюро, есть возможность их прочитать. Сейчас иранская сторона утром говорит "мы вам передадим", после обеда - "не передадим". Сейчас они находятся в Иране, мы их видели, лично осмотрели, но их надо расшифровывать", - сказал Рувин.

По его словам, у Ирана нет оборудования для расшифровки черных ящиков, "поэтому они будут определяться, где это делать".

Рувин отметил, что Киев предложил Тегерану свою лабораторию на базе Киевского политехнического университета, в которой есть и необходимые специалисты, и оборудование, и опыт такой работы.


популярное за неделю

Мнение

От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип
Циничная сделка
Циничная сделка Леонид Невзлин
Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова