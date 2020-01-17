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Исторический цинизм Кремля

  • Евгений Магда
  • 17.01.2020, 17:32
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Исторический цинизм Кремля
Фото: AFP

Годовщину победы над нацизмом в Москве попытаются использовать в геополитических интересах.

Часто приходится слышать, что третья мировая война уже идет. Поле ее сражений – наше с вами сознание, память и будущее. На них проходят ковровые бомбардировки клеветой и мощные залпы манипуляций. Территории в современном мире имеют второстепенное значение, куда важнее, что думают их жители, в каком направлении они готовы двигаться.

23 января 2020 в мемориальном комплексе «Яд Вашем» на очередной Форум памяти жертв Холокоста соберутся лидеры сорока государств мира, которые будут вспоминать жертв и говорить, как не допустить повторения трагедии. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступит ожидаемо с покаянной речью, французский лидер Эммануэль Макрон расскажет о вкладе своего государства в победу над нацизмом. Но думается, что основным гостем мероприятия себя будет чувствовать именно российский лидер Владимир Путин. Он стремится всюду диктовать свои правила.

Собственно, оценки Второй мировой войны и ее предпосылок Путин попытался трансформировать еще в конце 2019-го, когда посвятил несколько публичных выступлений политике Англии и Франции накануне начала самой масштабной войны в истории человечества и попытался показать Польшу едва ли не союзницей Гитлера в деле подготовки к ней. Посла Польши в Германии того времени Юзефа Липского российский президент назвал «сволочью и антисемитской свиньей». Кто-кто, а хозяин Кремля в курсе, что подобные эпитеты вызывают мощный резонанс не только в российском обществе. На это он и расчитывал.

Отвечать Путину взялся Матеуш Моравецкий – премьер-министр Польши, отметивший, что российский президент последователен в стремлении цинично извратить польскую историю. Важно отметить, что совсем недавно Моравецкий назвал условием стабилизации отношений между Россией и Европой возвращение Крыма Украине, что также не вызовет радости в Кремле. Именно глава польского правительства добивался уточнения информации в сериале «Дьявол по соседству», посвященном судьбе Ивана Демьянюка – бывшего советского военнопленного, которого обвиняли в причастности к геноциду евреев. Глава польского правительства обоснованно протестовал против распространенного словосочетания «польские лагеря смерти».

Действительно, нацисты создали лагеря смерти на оккупированных территориях, чтобы повысить степень секретности их функционирования. Называть их «польскими» — историческая и логическая ошибка, так как доказанную ответственность за уничтожение миллионов мирных жителей, военнопленных и за осуществление геноцида несут руководители нацисткой Германии. Никому из здравомыслящих людей не придет в голову отрицать факт и масштаб Холокоста, но и на этой трагической теме возможны вредоносные спекуляции. Собственно, это отвечает правилам создания фейков: использовать резонансное событие и максимально продвигать собственную интерпретацию.

Путин попытается такими нападками с историческим подтекстом перекинуть логический мостик к другой чувствительной теме – участию жителей оккупированных территорий в Холокосте. К сожалению, на «кровавых землях» подобные случаи были не единичными. Трагедия польского городка Едвабне, где в июле 1941 года местные жители уничтожили более тысячи своих соседей-евреев, хорошо известна историкам, и возможно, что Россия попытается снова ее преподнести как повод коснуться темных страниц Второй мировой. Стремясь оспорить статус СССР как ситуативного союзника нацистов, о котором в сентябре 2019 года принял соответствующую резолюцию Европейский Парламент, российский президент попытается представить гибридную версию Холокоста, перекладывая часть ответственности на тогдашние власти и население европейских государств. В первую очередь – Польши.

Какие цели ставит перед собой Путин, пытаясь препарировать трагическую историю Второй мировой в условиях нынешнего гибридного противостояния? Он ведь не просто так формирует Новую Историческую Политику Кремля, а делает это со стратегическим прицелом. Во-первых, попытаться добиться падения авторитета Польши как члена ЕС и стратегического союзника США в регионе. Официальная Варшава будет защищаться от нападок, но российская пропагандистская машина будет распространять собственную версию. Во-вторых, попытаться аналогичными обвинениями дискредитировать страны Балтии и другие постсоветские государства, пережившие трагедию Второй мировой, дабы показать их в качестве не соответствующих демократическим стандартам. В-третьих, дать понять лидерам западноевропейских стран (в первую очередь – Эммануэлю Макрону), что неоднозначные материалы у России есть практически на все государства, находившиеся под нацистской оккупацией. В-четвертых, преподнести для внутреннего использования и на экспорт обновленную версию тезиса товарища Сталина о «русском народе – победителе нацизма». В борьбе Кремля за влияние на мировую политику такой довод лишним не будет.

Несомненно, что годовщину 75-й годовщины победы над нацизмом в Москве попытаются использовать в собственных геополитических интересах. И акция «Бессмертного полка» 9 мая будет выводиться чуть ли на планетарный уровень. В Кремле хорошо усвоили: манипулируя историей, можно влиять на будущее. А чем ответим на этот вызов мы, сторонники демократических ценностей?

Евгений Магда, icds.ee


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