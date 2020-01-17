«Нельзя оценить в деньгах независимость страны» 4 17.01.2020, 19:50

Жители Витебска готовы и дальше выходить на акции в защиту независимости.

Двух участников акции в поддержку независимости Беларуси суд Железнодорожного района оштрафовал более чем на 1 200 долларов. Штрафы в размере 50 базовых величин (1 350 рублей) приговорили Владимиру Кийко и Николаю Кочурцу, передает «Радыё Рацыя».

Оба на суд не явились. Ведь в этом нет смысла, объясняет Владимир Кийко:

- Я не считаю себя виновным, не считаю, что совершил какое-то преступление. Я только реализовал свои права, гарантированные мне Конституцией. У нас нет независимых судов, все решения принимаются заранее, еще до начала процесса. Поэтому - зачем я туда пойду.

Во время акции 29 декабря, когда люди составили из распечатанных букв слово "Независимость", Владимир Кийко еще и держал плакат со словами "Защитим страну" и "Нет-интеграции".

Николай Кочурец развернул бело-красно-белый флаг. О совершенном не жалеет, хотя он пенсионер, а сумма штрафа - большая:

- Нисколько не жалею! Ведь нельзя оценить в деньгах независимость страны, суверенитет! Жаль только, что в нашей стране судят за то, что мы защищаем независимость. Сам я считаю, что все сделал правильно - нужно было выступить в защиту, и в следующий раз буду делать то же самое.

И Николая Кочурца, и Владимира Кийко приговорил к штрафам судья Юрий Урбан. Оба уже имели в этом году административные взыскания - были оштрафованы за фотографии с бело-красно-белым флагом возле памятника князю Ольгерду накануне Дня Воли. Большие штрафы обусловлены именно повторным нарушением законодательства о массовых мероприятиях.

Всего за последние три дня в Витебске оштрафовали 5 человек, общая сумма штрафов составила более чем 4600 рублей. Еще 4-х участников акции в поддержку независимости будут судить на следующей неделе.