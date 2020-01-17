Амстердам выкупит долги молодежи, чтобы предложить «новый старт» 17.01.2020, 20:05

Проект передачи долга начнется в феврале.

Город Амстердам берет на себя долги своих молодых жителей в рамках стремления освободить от них тех, кто пытается найти работу или получить образование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Рост долгов среди молодых совершеннолетних людей - яркая тенденция и в других странах Европы, в частности Великобритании, - стоит на пути к тому, чтобы они присоединились к рынку труда или получили высшее образование.

Согласно пробного проекту города, муниципальный кредитный банк ведет переговоры с кредиторами о выкупе долгов. Вовлеченным в схемы впоследствии выдадут кредит на погашение в соответствии с их состоянием.

Кредиторам будет предоставлено 750 евро в качестве стимула для передачи долга в банк муниципалитета. Молодым людям будут погашать больше долга, если они будут успешными на курсах или программе.

"Долги вызывают сильный стресс. Что касается молодых людей, долги часто определяют их будущее", - сказала заместитель мэра Амстердама Маржолайн Мурман. "Большинство этих молодых людей взяли деньги в долг и из-за неудачи или незнания оказались в ситуации, когда они не смогли выбраться самостоятельно. Поэтому мы сейчас им поможем, чтобы они могли начать по-новому".

Проект передачи долга начнется в феврале. Каждому человеку по схеме предоставят тренера, с которым они подготовят "план развития". Город считает, что молодые люди с нестабильными доходами часто считают, что невозможно реструктурировать свои финансы и осуществить необходимые выплаты.

Более трети (34%) амстердамцев в возрасте от 18 до 34 лет имеют долги, согласно официальным данным. Средняя студенческая задолженность в Нидерландах возросло с 12 400 евро в 2015 году до 13 700 евро в 2019 году. Возросло и количество лиц со студенческой задолженности, на 388 000 - до 1,4 миллиона.