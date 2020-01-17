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Леонид Судаленко - судьям: Решения Комитетов ООН не имеют сроков давности

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  • 17.01.2020, 20:46
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Леонид Судаленко - судьям: Решения Комитетов ООН не имеют сроков давности
Владимир Непомнящих. Фото: Leanid Sudalenko

Люди, обличенные в судейские мантии, рано или поздно ответят за свои действия.

17 января суд Центрального района Гомеля оштрафовал защитника суверенитета и независимости страны, активиста Владимира Непомнящих на 25 базовых величин (675 руб.). За административным процессом наблюдал правозащитник Леонид Судаленко, пишет «Гомельская весна».

По его словам, в суде рассматривался милицейский протокол об участии гомельского активиста 21 декабря прошлого года в столичном протесте против «интеграции» Беларуси и России. Милиция обвинила Владимира в активном участии в несанкционированной властями протестной акции.

Районная судья Олеся Осипова присудила пенсионеру крупный денежный штраф, превышающий средний размер пенсии по стране в целом. Следует отметить, что эта же судья месяц тому осудила активиста на 20 базовых величин за участие в протестной акции в Минске 5 декабря прошлого года.

Правозащитник Леонид Судаленко после суда обвинил белорусскую власть в негативных практиках подавления гражданского общества в стране.

«Белорусская Конституция (статья 35) гарантирует каждому свободу собраний, не нарушающих правопорядок и права других граждан. В материалах дела Владимира Непомнящих отсутствуют доказательства о том, что он нарушил конституционные положения, тем не менее, суд привлек его к ответственности», - прокомментировал исход дела юрист.

Правозащитник уверен, что каждый случай административных преследований защитников суверенитета и независимости страны должен пройти проверку в Комитете ООН по правам человека.

«Срок хранения административных дел составляет 3 года. И кто потом вспомнит о делах наших героев? А решения ООНовских Комитетов, как и международные обязательства страны, не имеют сроков давности, вне зависимости, какое правительство будет у власти к тому времени. Тем самым, мы надежно архивируем отношение к Основному Закону, которое сегодня на весь мир демонстрируют люди, обличенные в судейские мантии», - добавил Л. Судаленко.

Напомним, по результату двух последних судов с пенсии защитника суверенитета Владимира Непомнящих власть спишет в свою пользу 1185 рублей (565 долларов США).


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