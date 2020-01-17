Спецпредставитель Госдепартамента США предупредил Иран о дальнейшей изоляции 17.01.2020, 20:52

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Брайан Хук, спецпредставитель Госдепартамента по Ирану

Брайан Хук прокомментировал заявления со стороны аятоллы Хаменеи.

Угрозы, сделанные Ираном в отношении США и союзных государств, в итоге приведут только к еще большей изоляции страны. Об этом в пятницу на пресс-брифинге в Госдепартаменте заявил Брайан Хук, спецпредставитель по Ирану, сообщает Reuters (перевод - «Голос Америки»).

«Чем больше Иран будет угрожать миру, тем более изолированным он будет становиться», - заявил Хук

Накануне верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи впервые за последние восемь лет лично провел молитву в мечети Моссала в Тегеране.

Хаменеи выступил с резкой критикой в адрес США и союзников, заявив, что «враги Ирана пытаются использовать трагедию с погибшим лайнером, чтобы отвлечь внимание общественности от убийства Сулеймани». По словам аятоллы, смерть бывшего командира сил «Аль-Кудс» «оплакивают миллионы иранцев и тысячи иракцев».

«Сопротивление должно продолжаться, пока регион не будет полностью очищен от вражеской тирании», - заявил аятолла.

Во время пресс-брифинга Брайан Хук также сообщил журналистам, что США ввели санкции против бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции.

Брайан Хук также заявил, что США призывают мировое сообщество ввести санкции в отношении представителей официального Тегерана.

«На прошлой неделе многие иранцы вновь вышли на улицы, протестуя против коррумпированного правительства, которое лжет им. Президент Трамп признал их смелость в своих твитах, опубликованных им на прошлой неделе на языке фарси, с выражением поддержки в адрес иранского народа. Мы призываем все страны присоединиться к нам, в частности, в введении санкций против иранских чиновников за нарушения прав человека», - заявил Хук.

Представитель Госдепартамента напомнил об эффекте американских санкций, благодаря которым иранский режим оказался в глубоком экономическом кризисе. По словам Хука, суровые санкции, «имеют огромное влияние, и иранский народ справедливо обвиняет свое собственное правительство за 40 лет коррупции, плохого управления и воровства».