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«Муж наступил на вросшую в землю банку»

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  • 17.01.2020, 20:57
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«Муж наступил на вросшую в землю банку»
иллюстрационное Фото: Ольга Шукайло

Подробности трагедии в Барановичах, где произошел взрыв.

В четверг днем в одном из дворов улицы Лебединой в Барановичах произошел взрыв. Пострадали три человека. Одному из мужчин оторвало ноги. По словам его супруги Марии (по просьбе женщины имена изменены), муж сейчас находится в Минске в военном госпитале. Врачи продолжают бороться за его жизнь, пишет tut.by.

Фото: Барановичский ГРОЧС

Улица Лебединая — это частный сектор. Семья Марии переехала сюда лет десять назад. У них двое маленьких сыновей. Мужчина, во дворе которого произошел взрыв, их сосед.

— Сам сосед — пенсионер. На участке он не живет, но часто бывает. Тут у него гараж, огород, — рассказывает женщина. — Периодически по хозяйству ему помогает подсобный рабочий. Этот рабочий стал третьим пострадавшим.

Во время трагедии Мария была на работе. Ее муж, рассказывает, забрал сына из школы, свозил в поликлинику, сходил в магазин. Потом сказал ребенку: «Сына, схожу на полчасика к соседу поболтаю».

— Во дворе у соседа муж наступил на какую-то вросшую в землю банку — и произошел сильный взрыв, — едва сдерживает слезы женщина. — Как рассказывают, эта банка там уже года два лежала. Точно, что это за предмет, я не скажу… Какая-то круглая железяка. Насколько я знаю, сосед с этим рабочим ездят собирать металлолом, а потом сдают. На участке там много всего валяется.

Фото: телеграм-канал СК

О том, что случилась беда, Мария узнала от врачей. В Барановичах ее супруга прооперировали, а потом увезли в Минск, в военный госпиталь.

— Мужу 40 лет, ноги не спасли. Состояние, сказали мне врачи, очень тяжелое. Он потерял много крови, — с трудом говорит собеседница. — У соседа ссадины, у рабочего — переломы. Они, насколько я знаю, в Барановичах в больнице.

Всю ночь, говорит Мария, во дворе соседа дежурила милиция. В пятницу с утра тут продолжают работать люди в погонах. Территорию исследовали саперы, на месте обнаружено два снаряда времен Великой Отечественной войны.

СК в телеграм-канале сообщил: взрыв произошел после того, как один из мужчин ударил ногой лежащий на участке металлический предмет. Один из найденных снарядов саперы уже уничтожили, второй обезвредили и передали для экспертизы. По данному факту Барановичским МОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 295 Уголовного кодекса.


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