«Хотелось бы немножко поднять эту сумму» 3 17.01.2020, 21:25

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У работников завода в Давид-Городке зарплата - $80.

Помощник Лукашенко, инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич 16 января провел прием граждан на электромеханическом заводе в Давид-Городке Столинского района, сообщает СТВ.

Работники предприятия сами обратились администрацию диктатора.

«170-180 рублей зарплата, и хотелось бы немножко поднять эту сумму. Коллектив уже создался, и мы хотим работать в одном определенном кругу, на своем постоянном месте. И были б какие-то улучшения в нашем заводе», — рассказала сотрудник завода Анна Якимович.