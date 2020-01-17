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Зеленский не поддержал отставку Гончарука

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  • 17.01.2020, 22:40
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Зеленский не поддержал отставку Гончарука

Президент Украины сказал, что дает премьер-министру «еще один шанс».

Президент УкраиныВладимир Зеленский не поддержал отставку премьер-министра Алексея Гончарука, который подал ему заявление после скандала с записями рабочего совещания членов правительства. Об этом сообщает пресс-служба ОП, пишет liga.net.

"Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически", - отметил украинский президент в начале встречи.

"Я подумал, что это правильно будет, я решил дать вам шанс, шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны, очень беспокоят наше общество", - сказал Зеленский.

Среди таких "вещей" он назвал зарплаты госчиновников. "Чтобы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию зарплат всех министерств, ведомств, замминистров и всех госкомпаний, руководителей этих компаний… с пониманием, где мы живем, и в какой ситуации", - сказал президент.

"Вот когда вы поднимете экономику, тогда можем поднимать эти зарплаты", - добавил Зеленский. По его словам, если кто-то из чиновников не согласится на предложенную Кабмином сумму, "придется прощаться, потому что мы не можем сейчас этого себе позволить".

"Я также хочу разобраться в ситуации, которая тоже обернется большим скандалом. НАК Нафтогаз по поводу их процента, который они получают с 2,9 млрд долл, которые мы получили от России…" – сказал Зеленский Гончаруку. "Они тоже должны быть не только прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми", - добавил президент.

Что касается Кабмина, Зеленский сказал, что у него нет оснований думать, что кто-то из членов правительства – "нечестный человек". "Но мы хотим сегодня укрепления правительства, поэтому я вас прошу найти слабые места и заменить руководителей министерств согласно их профессиональным данным", - обратился к премьеру президент.

Также Зеленский отметил необходимость разделения некоторых министерств. "Мы видим, что есть вопрос к Минэкономики, потому что оно занимается всем…" – сказал президент. Также, по его мнению, это касается Минкультуры и Минветеранов.

Кроме того президент поручил премьеру наладить контакт с депутатами Рады касательно процесса подготовки и рассмотрения законопроектов. При это Зеленский отметил, что Гончарук "глубоко в экономике", поэтому сможет легко разъяснить депутатам сложные моменты.

В конце Зеленский напомнил, что Гончарук получил "большой кредит доверия". "И мне кажется, вы за него еще не рассчитались", - с улыбкой сказал президент.

Гончарук согласился, что "есть недочеты в работе" и пообещал выполнить все поставленные Зеленским задачи.

При этом он сказал, что 14 февраля в Раде будет представлен отчет правительства. Президент попросил его сделать это до 4 февраля. Премьер ответил, что "это возможно".

Напомним, 15 января в сети появились записи, на которых Гончарук обсуждает с руководством Минфина и Нацбанка, как объяснять Зеленскому экономические вопросы.

Вчера Гончарук отреагировал на них видеообращением.

Сегодня премьер-министр написал заявление об отставке, которое передал Зеленскому "с правом внесения в Раду".

С Слуге народа считают, что заявление Гончарука - игра, и отставки не будет.


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