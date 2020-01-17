Продажи новых МАЗов в России рекордно упали 1 17.01.2020, 21:44

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Первенство на рынке удерживает российский КАМАЗ.

Согласно данным агентства «Автостат», в 2019 году было продано в РФ 3845 новых автомобилей Минского автозавода (годом ранее — 4238 грузовиков). Несмотря на это, белорусский производитель занял, как и годом ранее, седьмое место среди поставщиков техники в РФ, пишет «Ежедневник».

Первенство на рынке удерживает российский КАМАЗ. На его долю в 2019 году пришлось порядка 35% от общего объема. В количественном выражении это 27,6 тыс. штук — на 7,3% больше, чем в 2018 году.

Вторую строчку рейтинга занимает другой российский бренд — ГАЗ, показатель которого составил 8,9 тыс. машин (+5,9%). В первую тройку по итогам прошлого года также вошел шведский Volvo (5,7 тыс. шт.; минус 11%).