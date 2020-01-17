«Поменять», не меняя 1 Дмитрий Милин, kasparov.ru

17.01.2020, 21:53

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Первые полгода правительство РФ будет недееспособным.

1. И не потому, что Мишустин плохой администратор (сложно быть администратором хуже Медведева), а потому что новые российские министры, пришедшие со своей челядью в новую структуру, будут делить полномочия между собой, а челядь будет делить полномочия со старыми сотрудниками своих министерств. Так происходит всегда. По-другому никакая бюрократия не работает.

Все это означает "инвестиционную паузу" в лучшем случае до 3 квартала 2020 года. После небольшой попытки "под шумок" раздать деньги своим компаниям чиновники будут вынуждены прекратить деятельность до момента начала функционирования новой структуры правительства.

Т.е. россиян ждет два квартала жизни практически без государственных денег, что естественным образом приведет к спаду ВВП и реальных доходов. Но под конец года, когда бюрократия судорожно начнет осваивать годовой объем средств расходной части бюджета, возможно ускорение роста и экономики, и реальных доходов. Хотя выйти за 1,5-2,0% роста ВВП при сохранении путинизма не возможно. А Мишустин изменить путинизм при живом Путине не способен никак.

2. Как правильно отметил Аббас Галлямов, предложенные Путиным изменения в Конституции - это вариант Горбачевской Перестройки, когда косметическими изменениями последний Генеральный Секретарь ЦК КПСС хотел сохранить социализм, но добавить динамизма застрявшей в "застое" советской экономике.

Так и Путин захотел изменить систему, "ничего в оной не меняя", создав под себя властную структуру позволяющую ему оставаться у власти после окончания полномочий в 2024 году с одновременным урезанием гражданских прав населения путем отказа от международных обязательств в этой части.

Но права и Екатерина Шульман, ехидно заметившая, что очень редко когда начатые сверху изменения приводили к желаемым властями результатам. Обычно менялось совсем не то и не так, по причине непонимания, а да незнания реальных процессов происходящих со страной властями. Горбачев же тоже, начиная Перестройку, совсем не планировал развала СССР и прихода капитализма, максимум на что он рассчитывал, так это на "социализм с человеческим лицом", а оно вон как вышло.

3. В выступлении Путина было сказано много всякого, но ничего, что привело бы к росту экономики, без которого рост реальных доходов не возможен. Очередная порция новых социальных расходов делает снижение налогов невероятным, а значит никаких надежд на существенный рост ВВП быть не может.

Скорее всего, нас ждет дальнейшее улучшение собираемости налогов, усиление контроля за нашими доходами и расходами со стороны государства. А также бодрое строительство "цифрового концлагеря" с новыми ограничениями гражданских прав и свобод, но с более лучшим исполнением нами обязанности по уплате налогов и поборов, которые будут только расти из года в год.

Дмитрий Милин, kasparov.ru