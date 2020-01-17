«Алеся» начала прокладывать новый участок третьей линии метро 1 17.01.2020, 22:01

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Предстоит прорыть тоннель от котлована станции «Аэродромная» до котлована станции «Слуцкий гостинец».

Тоннелепроходческий комплекс «Алеся» служит «Минскметрострою» уже почти четыре года. За это время на его корпусе появились четыре звездочки — таким образом строители отмечают количество пройденных тоннелей, пишет «Онлайнер».

Сегодня агрегат французской сборки отправился в очередной путь — ему предстоит прорыть тоннель от котлована станции «Аэродромная» до котлована станции «Слуцкий гостинец».

Длина этого перегона составляет 1800 метров. Преодолеть это расстояние метростроители планируют к июлю-августу. Затем «Алесю» демонтируют, вернут на «Аэродромную», снова соберут и отправят рыть параллельный тоннель в том же направлении.

Раньше на то, чтобы собрать-разобрать 90-метровую и 525-тонную «Алесю», у метростроителей уходило два месяца. Теперь, уже имея за плечами опыт, работники справляются за полтора. А вот подготовка котлована занимает около полугода.

По традиции перед стартом щита о его корпус разбили бутылку шампанского.

Участок предстоит пройти довольно сложный, признаются в «Минскметрострое».

— Примерно через 900 метров будет участок обводненных грунтов — река Лошица. Мы достигнем ее, наверное, в мае, — пояснил журналистам директор тоннельного отряда №1 УП «Минскметрострой» Александр Ободов. — Забой будет идти полностью в воде, поэтому здесь будут выполняться мероприятия по отводу воды, чтобы минимизировать сложности при проходке. Даже несмотря на то, что машина механизированная, в воде идти ей будет непросто.

Кроме «Алеси» в распоряжении «Минскметростроя» осталось четыре немеханизированных тоннелепроходческих щита, производительность которых в 4 раза ниже. Они тоже задействованы, но на небольших отрезках.

— Всю потребность в проходке длинных перегонных тоннелей закрывает «Алеся». На коротких тоннелях использовать ее нецелесообразно, потому как демонтаж-перебазировка-монтаж занимает полтора месяца, — уточнил Александр Ободов.

Журналисты поинтересовались, какой запас хода у «Алеси».

— После проходки этих двух тоннелей в сторону «Слуцкого гостинца» она на 100% себя самортизирует и окупит, — отметил директор тоннельного отряда. — Далее проводится оценка ее состояния. Если необходимо — комплекс мероприятий по ремонту. После этого будет принято решение о дальнейшем использовании. Какие могут быть варианты? Вариант один — проходка.