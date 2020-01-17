«Крымский след» Серова и Сюткина 5 17.01.2020, 22:19

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Александр Серов и Валерий Сюткин

Российских артистов просят ответить за Крым, их концерты в Киеве под угрозой.

Группа народных депутатов Украины требует запретить въезд в страну артистам, которые выступают в аннексированном Крыму. В списке, поданном главе СБУ, значатся Александр Серов и Валерий Сюткин, чьи концерты были анонсированы в Киеве. После реакции парламентариев афиши оперативно сняли. Почему эти артисты попали в поле зрения СБУ и помешает ли это их концертам в Украине, читайте в материале Крым.Реалии.

16 января 40 народных депутатов Украины обратились в СБУ с требованием не пускать на территорию Украины российских артистов, которые выступали в аннексированном Крыму в нарушение украинского законодательства. Это обращение инициировал нардеп Владимир Арьев в связи с появившейся информацией о запланированных концертах в Киеве российских артистов Александра Серова и Валерия Сюткина.

«Поддерживают аннексию Крыма и агрессию против Украины»

«Хватит! Если выступают перед оккупантами в Крыму или поддерживают аннексию, нечего ехать зарабатывать в (на материковой – КР) Украине! 40 депутатов из четырех фракций и групп обратились в СБУ – не допускать в Украину подобных персонажей в целом и, в частности, граждан России, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине. Пусть в России поют», – заявил Арьев.

Обращение на имя главы СБУ Ивана Баканова подписали депутаты из четырех парламентских фракций. «Учитывая продолжающуюся вооруженную агрессию Россию против Украины, оккупацию Крыма, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, хотим обратить внимание на факты посещения Украины гражданами, которые в той или иной степени поддерживают действия страны-агрессора. Александр Серов и Валерий Сюткин являются гражданами страны-агрессора и в своих выступлениях поддерживают аннексию Крыма и вооруженную агрессию против Украины», – говорится в документе.

Депутаты просят «принять меры для запрета въезда в Украину указанным гражданам и усилить работу по недопущению в будущем посещения Украины лицами, которые поддерживают страну-агрессора и создают угрозу национальной безопасности Украины».

Отказались подписывать это обращение представители оппозиционной фракции «За жизнь». Представитель фракции Юрий Павленко считает, что артистов, в чьих действиях есть нарушение украинского законодательства, необходимо привлекать к ответственности через суды, а не с помощью СБУ.

Охрана, отмена!

В Киеве упомянутые российские артисты планировали выступить в Национальном дворце искусств «Украина». Концерт Александра Серова анонсировали на 23 марта, а Валерия Сюткина – на 27 апреля.

На данный момент анонсов выступлений этих артистов на официальном сайте дворца нет. В календаре его событий на 23 марта и 27 апреля не запланировано никаких мероприятий.

«Продажа билетов (на концерты Серова и Сюткина – КР) отменена. Я думаю, что скоро будет объявление на сайте, что и концерты отменены. Я не могу сказать, почему. Это надо к руководству обращаться», – сообщили нам в кассах дворца «Украина» 17 января.

В администрации дворца «Украина» отказались общаться на эту тему, порекомендовав обратиться с информационным запросом. Нет упоминаний о концертах в Киеве и на официальных сайтах Александра Серова и Валерия Сюткина.

«Мы действительно виноваты»

Претензии украинских парламентариев к этим артистам связаны с тем, что те ранее выступали в аннексированном Крыму без согласования с украинскими властями. Они также публично высказывали позицию о российской аннексии полуострова.

Александр Серов ранее называл «российскую принадлежность» Крыма «спорным вопросом» и в связи с событиями в Украине даже отказался праздновать свой юбилей в 2014 году.

«Сейчас не до моих юбилеев... Нужно думать, как убрать весь этот негатив, возникший в отношениях Украины и России. Хватает и внутренних проблем, а тут на тебе – такой раскол. Зачем? Пусть Украина выберет своего президента. Кто бы это ни был – это будет выбор народа. И по Крыму – спорный вопрос. Тут нужны, конечно, судьи. Чтобы рассудили и украинцев, и россиян. Я ни за кого не подписывался, потому что мне много непонятно... Я надеюсь, когда все успокоится, больше появится времени и отмечать, и поговорить», – цитировало артиста украинское издание «ТелеНеделя».

Однако впоследствии певец выступил на полуострове. В 2017 году состоялись его концерты в Симферополе и Севастополе.

Пиар-менеджер артиста Александр Орлов заявил, что вопрос с концертом Александра Серова в Киеве пока не решен и будет зависеть от того, впустят ли его в Украину.

«Мы не можем сейчас комментировать ситуацию с концертом, потому что Рада (украинский парламент – КР) выступает против нашего приезда в Киев. А мы не хотим никаких конфликтов. Мы хотим приехать с чистым сердцем, чистой совестью. Потому что Александр Николаевич родился на Украине (в Николаевской области – КР) и у него такой возраст (артисту 68 лет – КР), что он хотел бы навестить родных и близких, побывать на могиле матери. Тут представилась такая возможность, но почему-то его расценивают как оккупанта, нехорошего человека. Мы ничего плохого не делали, поем многие песни на украинском языке, в нашем коллективе работают люди из Украины», – заявил он Крым.Реалии.

В коллективе артиста готовят обращение к украинскому парламенту с просьбой позволить ему приехать в Украину, сообщил Александр Орлов. По его словам, документ намерены обнародовать в ближайшие дни.

Необходимость концертов артиста в Крыму в 2017 году, по словам его пиар-менеджера, была обусловлена «личными причинами». «Дело в том, что Александр Серов проходил военную службу в армии на морфлоте в Севастополе. Поступило приглашение от его сослуживцев, которые остались в Севастополе, на оккупированной территории. Они уже в возрасте все. У одного из друзей был юбилей и он пригласил Александра Николаевича выступить в Севастополе. Поэтому и концерт был там дан. У нас не было тура по Крыму, как у других исполнителей. А концерт в Симферополе был проведен, чтобы окупить дорогу коллективу, затраты на эту поездку», – рассказал он.

Александр Орлов утверждает, что артист и его команда «не знали особенностей законодательства Украины» и признают его нарушение. «Мы, честное слово, не знали, что нужно пересекать границу (админграницу при въезде в Крым – КР) через Украину. И мы действительно виноваты в том, что не так пересекли. Мы готовы признать это. Мы признаем позицию Украины, жалеем, что все так получилось», – сказал пиар-менеджер.

«Кто-то пустил фейковые афиши»

Валерий Сюткин летом 2014 года заявил в интервью российскому телеканалу «Дождь», что передача Крыма Украинской СССР «была исторической ошибкой». «Как проведена операция (по аннексии Крыма – КР) Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво. И как-то даже историческая справедливость, может быть, восторжествовала», – заявлял он.

Однако впоследствии артист объявил, что не дает концертов в Крыму и на материковой части Украины, «потому что это будет разъединять».

Подтверждений гастролей Валерия Сюткина в Крыму после 2014 года в открытом доступе мы не нашли.

Администратор Валерия Сюткина Александр Шоболов заявил, что концерт артиста в Киеве «не планировался». Он также утверждает, что певец не имеет никакого отношения к афишам, которые распространяли в Украине.

«Похоже, что кто-то решил на нас нажиться и пустил фейковые какие-то афиши. Пока нас никто не приглашал в Украину. Если пригласят, мы выступим», – сказал администратор.

Александр Шоболов также утверждает, что Валерий Сюткин не изменил свою позицию и по-прежнему отказывается выступать в Крыму и на украинском материке: «Так будет, пока народы не договорятся между собой о дружбе и взаимном сотрудничестве. Если наше выступление потребуется для объединения народов, мы будем рады посодействовать. У нас идут туры, но Крым и Украину и пока не посещаем».

В украинской компании «Кронос Бизнес-групп», которая организовывала выступление артиста в Киеве, обвинения в фейковости концерта не признают. «Что должен вам сказать администратор Валерия Сюткина, когда начался такой скандал и провокационный момент? Вот он и решил так вам ответить. Концерт должен был состояться, но артист отказался ехать в Украину, и мы официально концерт отменили», – заявили организаторы Крым.Реалии.

Уточнить, кто и почему инициировал этот концерт в Киеве, в компании отказались, поскольку «сейчас не то время, чтобы об этом говорить».

«Гибридный фронт»

Александр Серов и Валерий Сюткин – не единственные российские артисты, кто собирается на гастроли в Украину. В нескольких городах Украины в январе анонсирован показ театрального спектакля «Идея Фикс» с участием российских актеров Марата Башарова и Сергея Колесникова. Они ранее тоже выступали в Крыму без согласования с украинскими властями.

В частности, Марат Башаров был ведущим на фестивале «Евразийский мост» российского режиссера Никиты Михалкова, который ежегодно проводится в Ялте. Также он гастролировал в Крыму со спектаклем «Сублимация любви» весной 2015 года, а в октябре 2016 года приезжал на гастроли в Киев. Чем вызвал протесты активистов и крымских журналистов.

В ноябре 2017 года Марат Башаров участвовал в спектакле «Игра» в Симферополе. А теперь вновь хочет приехать в Украину.

Сергей Колесников ранее участвовал в крымских мероприятиях, организованных подконтрольными России местными властями. В 2015 году он призывал всех отдыхать в Крыму вместо Турции. А в 2019 году выступал в Севастополе в рамках спектакля «Дом под снос». Об отмене их визитов в Украину пока не сообщалось.

Народный депутат Украины Соломия Бобровская заявила Радіо Свобода, что направила в СБУ несколько обращений, «которые касаются Марата Башарова, Сергея Колесникова и Доктора Албана». Также депутат намерена выяснить, на каком основании в Украину пустили российского блогера Александру Митрошину. «Приглашение иностранцев из страны-агрессора вызвано потеплением и частым упоминанием о мирном урегулировании наших со страной-агрессором двухсторонних отношений. И культура – это один из основных гибридных фронтов, в котором начинается очень ярко это потепление», – заявила Соломия Бобровская.

Журналисты пытались выяснить позицию СБУ по этому вопросу, но на момент выхода материала комментарий нам получить не удалось.

В октябре 2017 года украинский парламент принял закон, согласно которому, организаторы концертов с участием граждан России, которые планируются в Украине, должны обратиться с запросом в СБУ о наличии или отсутствии оснований для недопущения этих людей к участию в публичных мероприятиях.

Ранее ряду артистов, поддержавших российскую аннексию Крыма или гастролировавших на полуострове после 2014 года без согласования с украинскими властями, был запрещен въезд в Украину. В Госпогранслужбе Украины ранее сообщили, что у них на контроле находятся более четырех тысяч человек, которых проверяют на предмет незаконного визита в аннексированный Крым.