На грани нужды: Как белорусы живут за $100 в месяц 1 17.01.2020, 22:50

Реальные истории людей из регионов.

Согласно даже официальной статистике, около 0,5 млн белорусов не вписываются в бюджет прожиточного минимума (около Br 230). Как им удается выживать? Об этом – в материале «Белсата».

Юрий, отработал 41 год, получает Br 214

Житель Витебска Юрий Кочергин отработал на железной дороге 41 год. Позже заболел раком. Пенсию получает по инвалидности. Она составляет Br 214. Как выжить на такие деньги?

«Свет, квартплата, телевизор, проездной, лекарства и газ. На это идет 114 рублей, – перечисляет Юрий. – На продукты остается 100».

На них он может себе позволить есть «Роллтон», макароны, куриные сердечки.

«И буханку хлеба с молоком. Все!» – разводит он руками.

Пенсии по возрасту Юрию ждать еще три года: сегодня ему 60. И он готов работать. Но не берут: старый.

«Написал в совет министров: если нельзя меня устроить на работу, дайте досрочно мою пенсию. У меня стажа хватает. Куда мне еще! Но к сожалению, ничего нельзя не добиться».

Согласно белорусскому законодательству, в такой ситуации человеку могут выплачивать пенсию досрочно. Но при наличии средств на такие цели в республиканском бюджете. С 2015 года этих средств не выделяют.

Максим, сирота, инвалид, получает Br 110

Максим Буяк - сирота, и до 18 лет рос в интернате. Сегодня Максиму 26, он имеет 3-ю группу инвалидности и получает по этой причине пенсию: Br 110. Год назад Столбцовский райисполком дал ему жилье: заброшенный деревенский дом в ужасном состоянии.

Согласно законодательству Максиму государство должно было дать по однокомнатной квартире. В райисполкоме говорят, что квартир нет, хотя до сих пор строили социальные дома.

Чтобы как-то выживать, Максим устроился на деревообрабатывающее предприятие, где сбивает поддоны. Там удается заработать от Br 20 до 100. Чтобы доехать до работы, он встает в 3 ночи: надо успеть на электричку, на которой он едет четыре станции. Все деньги идут на еду и коммунальные услуги. Отложить на ремонт возможности нет.

Ольга, мать пятерых детей, живут за Br 180 на человека

Жительница Верхнедвинска Ольга Климанская развелась с мужем, который ее душил. Зарегистрировалась частным предпринимателем: имеет киоск по продаже пирожков. Львиная доля дохода идет на погашение лизинга. На жизнь остается около Br 900.

«Живем скромненько, бедненько. Старшая дочь вышла замуж. На еду для себя и четверых детей остается около 300 рублей, а то и меньше», – описывает ситуацию Ольга.