А здоров ли сам «царь»? Аркадий Янковский, kasparov.ru

18.01.2020, 8:44

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Аркадий Янковский

Вопрос вовсе не праздный.

Хворь ли усугубилась в царском теле, грозящая его обладателю перемещением на заветную встречу с Махатмой Ганди, или предчувствие скорого кризиса покорности миллионов холопов — неведомо миру. Но форсированная перекройка властного обустройства недоимперии выплеснулась неспроста!

Владимир Путин явно вынужденно решился на самую масштабную спецоперацию в своей витиеватой карьере. В спешке, путанно, с риском для себя и страны…

Сомнений в осуществимости задуманной перетряски на первом этапе нет, но что будет потом?

Социально-завлекательная обертка конституционного переворота и наглый прием упаковки всех юридических новаций в один пакет гарантируют проталкивание его разом на "всенародном опросе".

Все необходимые поправки молниеносно подготовят назначенные представители народа, яркий совокупный образ коих представлен в авторитетной рабочей группе.

Являются ли убежденными приверженцами рафинированного единоличного правления или симпатизантами стиля руководства а-ля Дэн Сяопин полномочные члены назначенной комиссии — Валентина Терешкова, Денис Мацуев, Елена Исинбаева, Александр Калягин, Захар Прилепин и прочие красочные персонажи?

Не знаю. Возможно, они тоже пока этого не знают сами…

Но очень скоро, без сомнения, вместе со всей страной ярко и решительно они выразят общее одобрение ниспосланных важных инициатив.

Монархическое начало, кажется, въелось в восприятие нации как абсолютно неизбежное и выстраданно-сущностное. Каждый здесь чувствует себя холопом, стремится в бояре, а желает царя! В такие судьбоносные периоды истории, как нынешний, и проявляется наше исконное…

Вечная монархическая Русь... Или ордынская?

И все же, а здоров ли наш царь, хан, президент, пахан?..

Ментально адекватен ли, далеко ли стоит от тетки с косой несчастный "баловень" судьбы?

Вопрос вовсе не праздный. Может, он уже готовится, как Чавес, голосом птичек наставлять своего будущего Мадуро? Отсюда и такой спринтерский темп подготовки пухлого пакета решений!

Что ж, тогда потом, вероятно, разом и отменять все спущенное придется...

В общем пакете с юридически оформленными материалами по персональному делу высокопоставленного гражданина для Гааги!

Или вместе с некрологом…

Аркадий Янковский, kasparov.ru