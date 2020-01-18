«Понимают, что может ехать крутой человек, поэтому не следят за чужими нарушениями» 1 18.01.2020, 9:10

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иллюстрационное фото

Откровения белорусского водителя.

Удивившись необычным ромбам в Литве и напористому (если не сказать агрессивному) стилю вождения в Польше, Юрий Краснов решил махнуть в Украину. Запад соседней страны традиционно пользуется повышенным спросом среди туристов, хотя многие опасаются плохих дорог, предвзятого отношения правоохранительных органов и пр. В очередном выпуске «Разборов…» onliner.by развеивает некоторые опасения и страхи.

Какое покрытие дорог? Только без паники!

Многие водители переживают, что оставят на украинских дорогах подвеску. Даже в западной части страны, где инфраструктура обустроена лучше, местами покрытие оставляет желать лучшего. Можно было бы, конечно, просто разместить много снимков неровностей, ям и характерной асфальтовой ряби. Вот, мол, подивитесь.

Но это было бы, считаем, необъективно. На абсолютном большинстве участков трассы (а мы ехали по маршруту Львов — Трускавец — Луцк — Ковель — погранпереход «Мокраны») качество покрытия хорошее. Да, местами приходилось сильно снижать скорость. Как правило, границы плохих отрезков четко видны (обычно в населенных пунктах). Так сказать, обозначена ответственность владельцев дороги.

Фото: onliner.by

Не верьте тем, кто предрекает ужасы украинских трасс. Ехать на автомобиле можно!

— Хотя пару раз я переходил на первую передачу, и мы обязаны честно предупредить читателей, что такие моменты тоже встречаются, — справедливо замечает Юрий Краснов. — Где бугорочек, где впадинка. На такой дороге постоянно находишься в напряжении и сильно устаешь. В Литве и Польше подобного практически не видели.

Необычное решение для левого поворота на трассах

Фото: onliner.by

Около года назад в Украине всерьез задумались над тем, чтобы исключить конфликт левого поворота на трассах. Проанализировав статистику, там удивились: около трети учетных аварий связаны с этим маневром. В результате Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины предложило строить многоуровневые развязки на загруженных дорогах. Таковыми считают трассы с интенсивностью свыше 20 тысяч автомобилей в сутки.

Но развязки — это долго и дорого даже для развитых стран. А что делать для погашения текущей аварийности?

— Не первый раз замечаю довольно необычное решение этой проблемы, — делится наблюдениями наш водитель.

Например, автомобиль движется по местной дороге, и ему надо повернуть налево на скоростную трассу. Опасностей много: надо отслеживать машины слева-справа, а еще встречный транспорт пропустить (если таковой будет).

Фото: onliner.by

Чтобы снизить аварийность, придумали оригинальный выход. Водитель с местной дороги может повернуть на скоростную трассу только направо. Через пару сотен метров устроен разрыв в ограждении, где нужно выполнить разворот. Причем для ускоренного выполнения сложного маневра справа устроен небольшой карман.

— Мне кажется, такое решение в некоторых местах могли бы применять и у нас, — считает ведущий рубрики.

Скорость: на превышение не обращают внимания

Еще несколько лет назад белорусы, вернувшиеся из поездки по Украине, жаловались на повышенное внимание к автомобилям с иностранными номерами со стороны правоохранительных органов. Однако сейчас мы не увидели ни одного патруля ДПС, который бы дежурил с «феном».

Фото: onliner.by

— Как следствие, отношение к некоторым пунктам ПДД характерное, — констатирует Юрий Краснов. — Интересно, что люди на это реагируют спокойно. Это не как в Беларуси, когда всем есть дело до чужого нарушения. В Украине могут спокойно пойти на обгон через двойную сплошную линию разметки или ехать 100 км/ч после знака «50».

На мой взгляд, имеет значение кастовость, которая существует в обществе. Все понимают: одним можно, а другим нельзя. Так это устроено.

Фото: onliner.by

Мойтесь сами…

Въехав во Львов, обратили внимание на огромное количество моек самообслуживания. Возникает ощущение, что местные банки стали массово выдавать выгодные кредиты под такого рода бизнес, чем не преминули воспользоваться предприниматели.

Во всяком случае, таких объектов гораздо больше, чем в Беларуси, — они расположены возле трасс, на окраинах городов и так далее. И многие водители пользуются услугами этих моек.

Фото: onliner.by

Мы тоже решили не отставать и отмыли свой автомобиль от европейской грязи. Негоже позорить машины с белорусскими номерами.

«Иногда теряешься, потому что не видишь знаки, светофоры, разметку»

Города воспринимаются туристами (в особенности путешествующими на автомобилях) не только по числу винных баров, барбершопов и прочих локаций, но также по степени обустроенности среды. В этом смысле Украина пока далека от идеала. Организация дорожного движения местами хаотичная, местами — традиционная.

— Иногда теряешься, потому что знаки и сигналы светофоров не видны, разметка стерлась, — жалуется Юрий Краснов. — В этой ситуации роль человеческого фактора возрастает, и приходится действовать интуитивно, быстро соображать и оценивать множество угроз со всех сторон.

Так, в центре Львова попадаем в воронку броуновского движения. Большое количество автомобилей, разметка на брусчатку не нанесена, машины блокируют трамваи (в том числе встречные!). В общем, системности мало, общественный транспорт кланяется личному. Многое отдано на откуп водителям. Западный специалист наверняка бы схватился за голову...

Фото: onliner.by

— Мы уже отвыкли от наглухо затонированных автомобилей, а в Украине их достаточно, — продолжает наш водитель. — Так вот я заметил, что в случае, когда надо взаимодействовать, пленка на стеклах очень мешает. Например, я пытался уступить Smart, но даже толком не видел силуэт водителя и тем более ответную реакцию.

В то же время ведущий «Разборов...» порадовался старой доброй организации движения на круговых перекрестках: «Все понятно. Вот полосы на съезд, тут нужно перестроиться, там я буду иметь преимущество. Нет наслоения двух видов разметки, как в Минске. Для визуального восприятия старые схемы однозначно лучше».

— На ум невольно приходит сравнение с Польшей и Литвой, — говорит Юрий Краснов. — Там все упорядочено. Каждый квадратный сантиметр используется рационально. В Украине же в этом смысле вольница. В одной области все четко, красиво, переходы подсвечены. В другой не видно ни зги: дорога черная, разметка стерлась, знаки в свете фар не отражаются...

Профилактика от полиции в действии

Примечательная ситуация возникает на одной из улочек Львова. Наш водитель оказывается в крайнем правом ряду. Но поскольку разметка не везде нанесена своевременно, а знаки установлены где-то там наверху, то Юрий Краснов не сразу понимает, что это полоса для общественного транспорта.

Сзади появляется автомобиль полиции, включаются спецсигналы. Кажется, сейчас нас привлекут к ответственности. Быстро сообразив, ведущий рубрики перестраивается левее. Все. Претензии сняты — мигалки выключены. Профилактическая работа налицо. Приятно...

Фото: onliner.by

Похожая ситуация чуть позже возникает на трассе. Увидев в зеркало заднего вида автомобиль скорой с мигающей «люстрой», ведущий «Разборов..» сразу же уступает дорогу. Но потом водителю этой машины приходится долго ехать за грузовиком.

— У меня такое чувство, что шофер медавтомобиля не торопится, — иронизирует Юрий Краснов. — Он, наверное, оглядывается и спрашивает пациента: «Больной, как вам?» — «Ой, мне хорошо». — «Ну тогда не будем торопиться». Нет, ну почему он на обгон не идет? Можно ж было уже десять раз по встречке объехать!

Неизвестно, сколько бы скорая тянулась за фурой, но через несколько минут водитель грузовика, словно опомнившись, все-таки принял правее.

Фото: onliner.by

Парковка. На тротуаре, под знаком, но только не на месте для инвалидов

Парковочный вопрос в Украине стоит остро и не менее болезненно, чем в Беларуси. В городах мы не раз замечали автомобили на тротуарах и газонах. По мере возможности с этим борются, устанавливая столбики, цветочницы и прочие ограничивающие элементы. Однако присутствуют они не везде.

Фото: onliner.by

Очень симптоматичный пример из Львова. Машины стоят на тротуаре, где нет столбиков, а краешек одного из автомобилей даже попадает в зону пешеходного перехода. Но место для инвалидов, хорошо обозначенное, не занято. «Это святое!» — восхищается Юрий Краснов.

Разброс стоимости автопрома

Несколько слов про автопарк. Он серьезно отличается от Литвы, Польши и даже Беларуси.

— В Украине машины либо очень дорогие, либо совсем бюджетные, потрепанные непростой жизнью, — делится наблюдениями ведущий рубрики. — Где-то видели даже тонированный «Запорожец». Хотя ездят, как правило, более современные версии. Называются ZAZ Forza (репортаж с завода можно прочитать по ссылке. — Прим. Onliner).

А в Луцке в глаза бросается автомобиль со знакомым логотипом. Батюшки! Так ведь это Geely. Сначала предположили, что машина собрана в Беларуси. Но потом выяснили, что это маловероятно. Похоже, такие седаны даже не продавали в нашей стране.

Фото: onliner.by

«Почувствовал себя в своей тарелке»

Как признается ведущий «Разборов...», в Украине он почувствовал себя как дома: «Мне нравится, как ведут себя водители. Они предсказуемые. С одной стороны, нет напряженного и чересчур напористого поведения, как в Польше, с другой — никто никого не трогает, даже в случае нарушения. Видно, что люди понимают: рядом может ехать крутой человек, и они не злятся, принимают это как есть. Ментальные особенности хорошо проявляются и на дороге».

— После поездки по Украине мне обычно требуется несколько дней, чтобы перестроиться на белорусский режим движения, — признается, подытоживая выпуск, Юрий Краснов. — Но все равно мне нравится ездить там. Какое-то все близкое, понятное и спокойное. Это вам не напористый стиль в Польше, хотя в то же время и не интеллигентная манера в Литве. Что мне особенно нравится в Украине, так это доброе отношение простых людей. Тебе не просто объяснят путь, а доведут и проследят, чтобы по дороге ничего не случилось.