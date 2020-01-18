Германия выделит полмиллиарда евро на инновации в малом бизнесе 18.01.2020, 9:20

Особую поддержку от государства получат небольшие компании.

Министерство экономики Германии разработало программу поддержки среднего и малого бизнеса в вопросах инноваций. Об этом в субботу, 18 января, сообщают издания медиагруппы Funke со ссылкой на документ, передает dw.com.

В рамках этой программы только в 2020 году предпринимателям может быть выделено 555 млн евро, заявил изданиям министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier).

Бизнес может рассчитывать на субсидии в размере до 2,3 млн евро, ранее эта сумма составляла 2 млн евро. "Мы при этом особо поддерживаем инновационные молодые и небольшие предприятия и ускоряем обмен знаниями", - подчеркнул Альтмайер. Предприятиям из структурно слабых регионов будут обеспечены улучшенные условия, отметил министр.

Международное рейтинговое агентство Fitch накануне, 17 января, сохранило для Германии рейтинг "AAA", назвав экономику страны стабильной.