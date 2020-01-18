закрыть
18 января 2020, суббота, 10:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Германия выделит полмиллиарда евро на инновации в малом бизнесе

  • 18.01.2020, 9:20
Германия выделит полмиллиарда евро на инновации в малом бизнесе

Особую поддержку от государства получат небольшие компании.

Министерство экономики Германии разработало программу поддержки среднего и малого бизнеса в вопросах инноваций. Об этом в субботу, 18 января, сообщают издания медиагруппы Funke со ссылкой на документ, передает dw.com.

В рамках этой программы только в 2020 году предпринимателям может быть выделено 555 млн евро, заявил изданиям министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier).

Бизнес может рассчитывать на субсидии в размере до 2,3 млн евро, ранее эта сумма составляла 2 млн евро. "Мы при этом особо поддерживаем инновационные молодые и небольшие предприятия и ускоряем обмен знаниями", - подчеркнул Альтмайер. Предприятиям из структурно слабых регионов будут обеспечены улучшенные условия, отметил министр.

Международное рейтинговое агентство Fitch накануне, 17 января, сохранило для Германии рейтинг "AAA", назвав экономику страны стабильной.


популярное за неделю

Мнение

Что задумал Путин и к чему такая спешка
Что задумал Путин и к чему такая спешка Андрей Пионтковский
От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип
Циничная сделка
Циничная сделка Леонид Невзлин
Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип