«Развод» солигорских шахтеров: давали взаймы 500 рублей, вернуть требовали 15 тысяч 2 18.01.2020, 9:33

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ФОТА: INTERFAX.BY

Ростовщики искали людей с высоким доходом.

Сотрудники ГУБОПиК МВД раскрыли группу, которая занималась нелегальной выдачей микрозаймов под высокие проценты в Солигорске. Они разыскивали людей с высоким доходом, в основном шахтеров, и предлагали им взять деньги в долг. Через какое-то время они требовали гораздо большие суммы обратно. Потерпевших уже шестеро. Правоохранители считают, что их может быть больше, пишет onliner.by.

Как сообщает пресс-служба МВД, в группе состояли шесть человек. Четверых из них задержали в ноябре, а буквально на днях — еще двоих. В том числе и 31-летнего организатора, который считался уголовным авторитетом.

Правоохранители сообщают, что группа действовала с 2012 года. Задержанные работали по следующей схеме: сначала они подыскивали людей с высоким доходом, которые делали ставки в букмекерских конторах. Им предлагали микрозаймы под высокие проценты.

— Один потерпевший взял взаймы 500 рублей, а через полгода оказался должен 15 тысяч. Вернуть подобные суммы люди не могли, — сообщают правоохранители. — Тогда участники группы переходили к угрозам: говорили должникам, что повредят имущество, а иногда прибегали и к физическому насилию — должника вывозили в безлюдное место и избивали. Потерпевшие были напуганы и в милицию не обращались.

В группе были и свои роли. Одни организовывали процесс, а другие занимались «черновой работой»: выслеживали потерпевших, запугивали их.

На данный момент потерпевших шестеро. Правоохранители подозревают, что их количество будет расти, так как не все из тех, кто брал эти микрозаймы, обратились в милицию.

Сейчас в отношении всех шестерых участников группы возбуждены уголовные дела.