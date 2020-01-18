Политолог: Путин еще жестче будет пытаться «лечить» Лукашенко 1 18.01.2020, 10:30

Для этого назначен «доктор» Мишустин.

Как теперь сложатся отношения между премьерами Беларуси и России, никто уверенно даже предположить не может, отмечает политический обозреватель Роман Яковлевский в колонке на DELFI.

— Отправив в отставку правительство Медведева, заявившего о начале «углубления интеграции» между РФ и РБ, как считают наблюдатели, Путин еще жестче будет пытаться «лечить» нереформируемый Минск посредством различных инструментов воздействия, среди которых новый московский премьер будет куда профессиональнее их применять для белорусского пациента, — пишет обозреватель.

Он отмечает, что в Москве Михаила Мишустина считают блестящим кризисным менеджером, которого периодически перебрасывают с одного проблемного участка на другой. По мнению эксперта, Беларусь не станет для него главным участком, но заметным.