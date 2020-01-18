Ученые окончательно решили главную загадку динозавров 1 18.01.2020, 10:41

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Точку в вопросе об астероиде поставил Йельский университет.

Ученые Йельского университета в США доказали, что ключевой причиной вымирания динозавров стал астероид, а не вулканическая активность. Их исследование решает загадку исчезновения гигантских рептилий. Об этом сообщается в пресс-релизе на phys.org (перевод — lenta.ru).

Палеоклиматологи выяснили, что массивные извержения вулканов в Индии, в регионе Деканские траппы, воздействовали на биосферу задолго до мел-палеогенового вымирания 66 миллионов лет назад.

Точное время выброса вулканического газа удалось определить с помощью анализа морских окаменелостей. Специалисты изучили состав изотопов в остатках животных и соответствующие им изменения в глобальных концентрациях углекислого газа, после чего провели моделирование климатических эффектов от выбросов углекислого газа. Оказалось, что выбросы углерода должны были привести к глобальному потеплению на два градуса Цельсия, но этого недостаточно для массового вымирания.